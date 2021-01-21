Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відправилася на Мальдіви. Звідти вона публікує яскраві фото та відео і розповідає шанувальникам про відпочинок.

Чимало знаменитостей відправилися у зимові відпустки. Оскільки більшість напрямків закриті через пандемію коронавірусу, то вибір курорту у зірок невеликий. Популярними цього сезону є Мальдіви, куди масово їдуть туристи. Зокрема, саме на ці острови полетіла сім'я Катерини Кухар. На особистій сторінці в інстаграмі танцівниця публікує фото та відео з райського відпочинку.

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Катерина Кухар на Мальдівах

Прима-балерина мріяла про відпочинок біля моря чи океану і її мрія здійснилася. Разом із коханим Олександром Стояновим, донькою та сином Катерина полетіли на Мальдіви. Там вона відсвяткувала 39-річчя і насолоджується кожною миттю відпочинку.

Кухар ніжиться на сонечку, смакує тропічними фруктами, купається у бірюзовій водичці та відпочиває від насичених робочих днів.

У публікації, яку знаменитість поширила в своєму інстаграмі, вона показала райський ранок на Мальдівах. Катерина похизувалася стрункими ніжками на тлі басейну, власного виходу до океану та красивих пальм.



Катерина Кухар на Мальдівах / Фото з інстаграму Катерини Кухар

А в інстаграм-сторіс балерина демонструє, як проходять її дні на острові. Вона пробує різноманітні водні розваги, ласує морепродуктами на вечері та екзотичними фруктами під час сніданку.

Також отримують задоволення від такого відпочинку її діти. Син і донька не лише приймають сонячні ванни, плавають, а й проводять час з батьками.

Відпочинок Катерини Кухар на Мальдівах: дивіться відео онлайн