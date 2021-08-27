Катерина Кухар готується до початку нового навчального року в Київському хореографічному училищі. Вона поділилася з шанувальниками історичною новиною про співпрацю з французькою балетною школою. А також оприлюднила нове фото.

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Діловий образ Катерини Кухар

Прима-балерина сфотографувалася, спершись на фортепіано. Катерина одягнула сірий костюм з принтом у клітинку, що складався зі штанів та піджака. Під піджаком була елегантна блузка молочного кольору з короткими рукавами.

Волосся зірка вклала в ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з темними коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.



Катерина Кухар в сірому костюмі / Фото з інстаграму прими-балерини

Текст публікації Катерини Кухар:

Напередодні першого вересня маю, без перебільшення, надзвичайну та історичну новину!

Ми перебуваємо на фінальному етапі підписання договору із французькою балетною школою — L'Ecole Nationale Danse de Marseille про партнерство у новому навчальному році.



А це означає:

обмін викладачами з фахових дисциплін;

проведення спільного гала-концерту;

обмін студентами вкінці навчального року.

Це не тільки новий досвід в історії коледжу, але і великий крок до якісного нового витка розвитку балетної освіти в Україні. Ба більше, такі обміни сприяють розвитку не тільки українського, а й світового балету. Адже нам багато чим можна поділитися зі світом.

Утім, це вже тема іншого допису! Працюємо далі!