Известная украинская танцовщица, прима-балерина и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа Екатерина Кухар отметила 1 сентября вместе с 230 своими учениками. На этот раз звезда не смогла отвести в школу детей Тимара и Настю.

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Как прошло 1 сентября Екатерины Кухар

В 2021 году балерина начала новую традицию для своих студентов. Утром, как и обычно, прошла линейка в хореографическом колледже, где прозвучал первый звонок и состоялось посвящение новоиспеченных учеников в балетное искусство. После этого Екатерина Кухар открыла двери первому курсу в Национальную оперу Украины.

Новой традицией танцовщица хотела визуализировать мечты студентов. Они впервые побывали за кулисами театра и на главной профессиональной сцене. Также они получили мастер-класс на сцене главного театра страны от народных артистов: ребята от Максима Моткова, а девушки – Екатерины Кухар.

Мы растим детей для театра, поэтому должны делать все вместе, взявшись за руки, быть по-настоящему одной семьей. Я как балерина и руководитель колледжа точно знаю что нужно детям и театру. Впереди у учеников упорный труд на пути к воплощению мечты!

– поделилась Екатерина Кухар.

"Каждый день, на парах, на репетициях, которые у них начинаются, они должны всегда представлять конечную цель – они будущая культурная элита. Эмиссары украинской культуры в мире. Они должны запомнить это ощущение сцены, к чему должны стремиться" – добавила знаменитость.



Екатерина Кухар с учениками / Фото пресс-службы

Хореограф добавила, что хотела сделать символическим 1 сентября. Для нее сцена оперы была мечтой, поэтому звезда хотела начать учебный путь своих студентов именно там.

Для 1 сентября прима-балерина выбрала красное платье в национальном украинском стиле от дизайнера Юлии Магдич.



Екатерина Кухар и Максим Мотков / Фото пресс-службы

На первой части праздника, линейке, можно было услышать наставления от балетных гуру: хореографа-постановщика Раду Поклитару, художественного руководителя колледжа Алексея Бессмертного, который сейчас налаживает международные связи колледжа. Он пообещал, что с этого года колледж начнет сотрудничество с Национальной школой танца в Марселе (Франция).



Екатерина Кухар и Раду Поклитару / Фото пресс-службы



Екатерина Кухар и Алексей Бессмертный / Фото пресс-службы

Отметим, большинство украинских звезд сегодня вели своих детей в школу. Для многих этот день был очень эмоциональным – сын Маши Ефросининой, Оли Цибульской и Ирины Федишин пошли в первый класс. Как прошел День знаний звездных родителей – читайте в материале.