На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар звернулася до підписників

Днями в мережі з'явилися чутки про розлучення прими-балерини Катерини Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова. Знаменитість вперше це прокоментувала.

Катерина опублікувала відео, де вона усміхнена прогулюється й танцює вулицями міста. У підписі до ролика зірка закликала шанувальників не хвилюватися.

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Катерина Кухар відреагувала на плітки про розлучення

Знаменитість опублікувала відео під пісню української виконавиці Klavdia Petrivna "Я щаслива". У ролику Катерина випромінювала вишуканість у своєму ансамблі, одягнувши чорну водолазку, штани в тон і черевики. Витончене пальто та чорна сумка довершили її вбрання.

Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику,

– написала прима-балерина.

Чому з'явилися чутки про розрив зіркової пари

Днями Катерина Кухар оновила імідж. Вона підстригла чубчик та волосся. Знаменитість поділилася фото з новою зачіскою з шанувальниками. У підписі до кадрів танцівниця залишила неоднозначний підпис: "Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря". Це наштовхнуло фанів на думки про проблеми у стосунках зіркового подружжя. Крім того, Олександр та Катерина давно не публікували спільних фото й відео.

Водночас вони все ще слідкують одне за одним в соцмережах і на їхніх сторінках залишаються фото, де вони удвох. До того ж у червні Катерина зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Що відомо про стосунки Катерини Кухар та Олександра Стоянова: коротко