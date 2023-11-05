На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар звернулася до підписників
Джерело:Катерина Кухар
Днями в мережі з'явилися чутки про розлучення прими-балерини Катерини Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова. Знаменитість вперше це прокоментувала.
Катерина опублікувала відео, де вона усміхнена прогулюється й танцює вулицями міста. У підписі до ролика зірка закликала шанувальників не хвилюватися.
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Катерина Кухар відреагувала на плітки про розлучення
Знаменитість опублікувала відео під пісню української виконавиці Klavdia Petrivna "Я щаслива". У ролику Катерина випромінювала вишуканість у своєму ансамблі, одягнувши чорну водолазку, штани в тон і черевики. Витончене пальто та чорна сумка довершили її вбрання.
Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику,
– написала прима-балерина.
Чому з'явилися чутки про розрив зіркової пари
Днями Катерина Кухар оновила імідж. Вона підстригла чубчик та волосся. Знаменитість поділилася фото з новою зачіскою з шанувальниками. У підписі до кадрів танцівниця залишила неоднозначний підпис: "Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря". Це наштовхнуло фанів на думки про проблеми у стосунках зіркового подружжя. Крім того, Олександр та Катерина давно не публікували спільних фото й відео.
Водночас вони все ще слідкують одне за одним в соцмережах і на їхніх сторінках залишаються фото, де вони удвох. До того ж у червні Катерина зворушливо привітала чоловіка з днем народження.
Що відомо про стосунки Катерини Кухар та Олександра Стоянова: коротко
- Катерина та Олександр зміцнили свої десятирічні стосунки, одружившись у грудні 2018 року. Їхній шлюб зареєстрували у США.
- Разом пара виховує доньку Анастасію. Крім того, у Катерини є син від першого шлюбу. Хлопця звати Тимур.
- Подружжя зараз проживає за кордоном. Там вони виступають в турах країнами Європи. Крім мистецької діяльності, зіркова пара також займається благородною справою, організовуючи концерти, де збирають кошти для постраждалих від війни.