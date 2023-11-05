Екатерина опубликовала видео, где она улыбаясь, прогуливается и танцует по улицам города. В подписи к ролику звезда призвала поклонников не беспокоиться.

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Екатерина Кухар отреагировала на сплетни о разводе

Знаменитость опубликовала видео под песню украинской исполнительницы Klavdia Petrivna "Я счастлива". В ролике Екатерина излучала изысканность в своем ансамбле, надев черную водолазку, брюки в тон и ботинки. Изящное пальто и черная сумка завершили ее наряд.

Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений. Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку,

– написала прима-балерина.

Почему появились слухи о разрыве звездной пары

На днях Екатерина Кухар обновила имидж. Она подстригла челку и волосы. Знаменитость поделилась фото с новой прической с поклонниками. В подписи к кадрам танцовщица оставила неоднозначную подпись: "Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру". Это натолкнуло фанов на мысли о проблемах в отношениях звездных супругов. Кроме того, Александр и Екатерина давно не публиковали общие фото и видео.

В то же время, они все еще следят друг за другом в соцсетях и на их страницах остаются фото, где они вдвоем. К тому же в июне Екатерина трогательно поздравила мужчину с днем рождения.

Что известно об отношениях Екатерины Кухар и Александра Стоянова: коротко