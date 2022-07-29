Катерина Кухар створила дитячий табір у Словаччині: "Зробили неможливе можливим"

Прима-балерина та керівник хореографічного коледжу KSBC Катерина Кухар поділилась світлинами з концерту своїх учнів в рамках балетного табору у Братиславі. Вона ініціювала його разом з радницею з міжнародних питань KSBC Ольгою Морозенко.

У Словаччині відбувся святковий концерт до закінчення першої зміни табору. Вже зовсім скоро ще 80 дітей прийме друга зміна, яка триватиме 18 днів, повідомляє 24 канал.

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Ми всі разом зробили неможливе можливим! Bratislava Ballet Camp – перший крок до головної мети: зібрати всіх у безпечному місті в новому навчальному році,

– сказала Катерина Кухар.

Прима-балерина подякувала Міністерству Культури України та Міністерству Культури Словаччини за допомогу в організації цих літніх зборів, оскільки міністри культури двох країн особисто опікувались цим питанням, та своїй заступниці з міжнародних питань Ользі Морозенко: "Союзник та підтримка у реалізації самих шалених мрій. Захоплююсь нашою синергією та результативністю співпраці, що відкриває найкращі шляхи для наших вихованців. Щиро вдячна за відкрите серце та любов до дітей, балету і бажання помножувати наші ідеї та результати".

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Наразі Катерина Кухар не може бути поруч зі своїми учнями, оскільки перебуває у великому "Турі солідарності". Виставу "Жізель" вже показали у Норвегії, Швеції, Франції, країнах Латинської Америки. Частину коштів з туру відправляють на допомогу Україні. Тому з учнями балерина спілкується з допомогою відеозв'язку.



Катерина Кухар спілкується з учнями / Фото пресслужби прими-балерини

Концерт учнів та студентів з KSBC відвідала міністр Культури Словаччини Наталія Міланова, вона високо оцінила підготовку майбутніх українських артистів балету.

"Коли ми з Катериною Кухар тільки задумали влаштувати балетний кемп для українських діточок, відразу відчули потужну дієву підтримку, кожне питання вирішувалось з великою швидкістю та ефективно, в інтересах українських дітей та вчителів. І от у такий важливий день для артистів пані Міністр знайшов час, аби бути в залі та розділити ці емоції з нами. Вірю, що м'яка дипломатія та жіноче лідерство справді здатні змінювати цей світ на краще та творити дива", – сказала Ольга Морозенко.

Концерт літнього табору у Братиславі / Фото пресслужби Катерини Кухар