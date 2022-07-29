В Словакии состоялся праздничный концерт до окончания первой смены лагеря. Уже совсем скоро еще 80 детей примет вторая смена, которая продлится 18 дней, сообщает 24 канал.

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Мы все вместе сделали невозможное! Bratislava Ballet Camp – первый шаг к главной цели: собрать всех в безопасном городе в новом учебном году,

– сказала Екатерина Повар.

Прима-балерина поблагодарила Министерство Культуры Украины и Министерство Культуры Словакии за помощь в организации этого летнего собрания, поскольку министры культуры двух стран лично занимались этим вопросом, и свою заместительницу по международным вопросам Ольгу Морозенко: "Союзник и поддержка в реализации самых безумных мечтаний. Увлекаюсь нашей синергией и результативностью сотрудничества, что открывает лучшие пути для наших воспитанников. Искренне благодарна за открытое сердце и любовь к детям, балету и желание умножать наши идеи и результаты.

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Пока Екатерина Кухар не может быть рядом со своими учениками, поскольку находится в большом "Туре солидарности". Спектакль "Жизель" уже показали в Норвегии, Швеции, Франции, странах Латинской Америки. Часть средств из тура отправляется на помощь Украине. Поэтому с учениками балерина общается с помощью видеосвязи.



Екатерина Кухар общается с учениками / Фото прессслужбы примы-балерины

Концерт учеников и студентов из KSBC посетила министр культуры Словакии Наталья Миланова, она высоко оценила подготовку будущих украинских артистов балета.

"Когда мы с Екатериной Кухар только задумали устроить балетный кемп для украинских детишек, сразу почувствовали мощную действенную поддержку, каждый вопрос решался с большой скоростью и эффективно, в интересах украинских детей и учителей. И вот в такой важный день для артистов госпожа Министр нашла время, чтобы быть в зале и разделить эти эмоции с нами. Верю, что мягкая дипломатия и женское лидерство действительно способны изменять этот мир к лучшему и творить чудеса", – сказала Ольга Морозенко.

Концерт летнего лагеря в Братиславе / Фото пресс-службы Екатерины Кухар