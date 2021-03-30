Доводилося наступати на горло, – Катерина Кухар розповіла, як боролася з зайвою вагою

Катерина Кухар присвятила балету все життя. Якщо зараз вона має витончену фігуру, то в підлітковому віці страждала від зайвих кілограмів. Зірка обмежувала себе в їжі та навіть вдавалася до шкідливих методів схуднення.

У підлітковому віці гормональні зміни суттєво позначилися на фігурі тендітної Катерини Кухар. Її форми ставали все округлішими і жіночнішими, що неприйнятно для балерин. За словами знаменитості, вона мала бути як тростинка, зі щиколоткою, як в дорогого арабського скакуна.

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Їй треба було закрити рот на замок. Сили для фізичних навантажень і нормального розвитку вона брала з солоних огірків і квашеної капусти. Від всіх інших продуктів балерина відмовлялася, хоча обожнювала смажену картоплю тата і смажену курку мами.

У мене були серйозні проблеми з зайвою вагою, з помітними жіночими формами, через які я дуже комплексувала. Доводилося брати себе в руки і наступати на горло,

– пригадала Катерина Кухар.

Зірка не лише обмежувала себе в їжі, а й вдавалася до шкідливих методів схуднення. Катерина Кухар одягали штани з ефектом сауни, які лікарі категорично не рекомендують! У них вона проводила біля балетного станка цілий день.

"Зі шкідливого я одягала штани-сауну. Ти нічого не робиш – стоїш і вже пітнієш. Ми одягали на проблемні місця – на стегна, на талію. І ти з ранку до вечора працюєш у цих штанах, з тебе три поти сходить, але є результат", – розповіла балерина.