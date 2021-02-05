Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар нещодавно повернулася з відпочинку з сонячних Мальдів. Знаменитість поділилася яскравими моментами, які прожила там з коханим. Зокрема, пара показала гімнастичні здібності.

Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов після новорічно-різдвяних відправилися у відпустку. Для відпочинку подружжя обрало Мальдіви. Пара насолоджувалася часом, проведеним на узбережжі океану, а також працювала над яскравим контентом, яким тепер ділиться з шанувальниками.

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Приголомшливі фото Кухар і Стоянова

Зіркова пара влаштувала ефектну фотосесію на пляжі. Катерина та Олександр продемонстрували не лише своє кохання, а й бездоганні гімнастичні здібності, якими приголомшили публіку.

Після купання в бірюзовій водичці океану Кухар та Стоянов, стоячи спинами один до одного та взявшись за руки, в повітрі утворили серце. Це справді захопливий, неймовірно красивий момент. Вони позували на тлі блакитного моря та безмежного океану.



Катерина Кухар з чоловіком на Мальдівах / Фото з інстаграму Катерини Кухар

На іншому фото подружжя зображене на тлі пальм. Катерина звабливо прогнулася у той час, як її коханий тримав її. Ці фото підкорили прихильників знаменитості.



Катерина Кухар з чоловіком на Мальдівах / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Публікація неабияк сподобалася підписникам прими-балерини, про що вони зазначають у коментарях.