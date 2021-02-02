Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар днями гучно відсвяткувала день народження в одному з закладів Києва. Знаменитість поділилася романтичними світлинами з вечірки, де позує разом із коханим.

Джерело: інстаграм Катерини Кухар

Катерина Кухар відсвяткувала день народження 18 січня. Тоді вона разом із чоловіком і дітьми перебувала на Мальдівах. Після повернення до Києва коханий танцівниці – Олександр Стоянов організував для неї вечірку-сюрприз.

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На святкуванні 39-річчя Кухар побували друзі та зіркові колеги. Гучна вечірка відбувалася в одному з фешенебельних столичних закладів.

Романтичні фото Катерини Кухар з чоловіком

Прима-балерина не втратила нагоди зробити декілька кадрів з коханим. Вона постала перед камерою у золотистій сукні на тонких бретелях, яку поєднала з чорними босоніжками на підборах.

Волосся Катерина вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і матовою помадою нюдового кольору на губах. Кухар щиро усміхалася, граційно позуючи в обіймах Олександра Стоянова.



Катерина Кухар з чоловіком / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар з чоловіком / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар з чоловіком / Фото з інстаграму Катерини Кухар

У дописі зірка поділилася емоціями від того святкового вечора. Кухар зізналася, що він був настільки чарівним і казковим, що вона зовсім не хотіла, щоб він закінчувався.

Яскравих фарб додавав ще той факт, що кожен із присутніх підтримав авантюру мого чоловіка і до останнього тримав усе в секреті. Навіть, коли ми за 5 хвилин до мого виходу в зал розмовляли телефоном,

– поділилася Катерина.

Балерина розповіла, що досі відповідає на привітання й отримує подарунки від шанувальників. Також вона зізналася, що вперше відсвяткувала день народження не на гастролях, а з дітьми та чоловіком в теплій країні, а потім з друзями в рідному Києві.