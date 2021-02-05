Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар недавно вернулась с отдыха с солнечных Мальдив. Знаменитость поделилась яркими моментами, которые прожила там с любимым. В частности, пара показала гимнастические способности.

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов после новогодне-рождественских отправились в отпуск. Для отдыха супруги выбрали Мальдивы. Пара наслаждалась временем, проведенным на побережье океана, а также работала над ярким контентом, которым теперь делится с поклонниками.

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Потрясающие фото Кухар и Стоянова

Звездная пара устроила эффектную фотосессию на пляже. Екатерина и Александр продемонстрировали не только свою любовь, но и безупречные гимнастические способности, которыми ошеломили публику.

После купания в бирюзовой воде океана Кухар и Стоянов, стоя спинами друг к другу и взявшись за руки, в воздухе образовали сердце. Это действительно захватывающий, невероятно красивый момент. Они позировали на фоне голубого моря и безбрежного океана.



Екатерина Кухар с мужем на Мальдивах / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

На другом фото супруги изображены на фоне пальм. Екатерина обольстительно прогнулась в то время, как ее возлюбленный держал ее. Эти фото покорили поклонников знаменитости.



Екатерина Кухар с мужем на Мальдивах / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

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