Катерина Кухар позувала з чоловіком в зухвалій фотосесії: ефектні кадри

Українська прима-балерина Катерина Кухар позувала у фотосесії разом із чоловіком Олександром Стояновим. Зйомка відбулася з нагоди фестивалю легендарного Сержа Лифаря за участі світових зірок балету, який днями відбудеться в Національній опері України.

Масштабна подія відбудеться в Києві 13 листопада. Цей фестиваль – справжнє свято балетного мистецтва.

Важливо Катерина Кухар закликала українців вакцинуватися: ексклюзивне відео

В рамках Міжнародного Фестивалю глядачі зможуть насолодитися одними із найвідоміших постановок, створених Сержем Лифарем для Паризької опери. Крім того, буде представлена як сучасна неокласика, так і шедеври вже визнаної та перевіреної часом класики.

Серед запрошених артистів будуть:

Адамжан Бахтіяр, який входить в десятку найкращих артистів балету у світі;

Адепхан Шугила з "Астана опера";

Айдос Закан – соліст Дортмунського балету.

Фото Катерини Кухар та Олександра Стоянова

13 листопада о 19:00Національний театр опери та балету ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 50

Перед фестивалем дует Катерини Кухар та Олександра Стоянова, які також виступатимуть на сцені Національної опери України, знявся у зухвалій фотосесії.

Олександр одягнув смокінг і білу сорочку, а його кохана – довгі чорні штани та сорочку. Для ніжної та тендітної Кухар такий образ був дуже незвичним, однак ефектним.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото пресслужби