Масштабна подія відбудеться в Києві 13 листопада. Цей фестиваль – справжнє свято балетного мистецтва.
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В рамках Міжнародного Фестивалю глядачі зможуть насолодитися одними із найвідоміших постановок, створених Сержем Лифарем для Паризької опери. Крім того, буде представлена як сучасна неокласика, так і шедеври вже визнаної та перевіреної часом класики.
Серед запрошених артистів будуть:
- Адамжан Бахтіяр, який входить в десятку найкращих артистів балету у світі;
- Адепхан Шугила з "Астана опера";
- Айдос Закан – соліст Дортмунського балету.
Фото Катерини Кухар та Олександра Стоянова
Перед фестивалем дует Катерини Кухар та Олександра Стоянова, які також виступатимуть на сцені Національної опери України, знявся у зухвалій фотосесії.
Олександр одягнув смокінг і білу сорочку, а його кохана – довгі чорні штани та сорочку. Для ніжної та тендітної Кухар такий образ був дуже незвичним, однак ефектним.
Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото пресслужби