Масштабна подія відбудеться в Києві 13 листопада. Цей фестиваль – справжнє свято балетного мистецтва.

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В рамках Міжнародного Фестивалю глядачі зможуть насолодитися одними із найвідоміших постановок, створених Сержем Лифарем для Паризької опери. Крім того, буде представлена як сучасна неокласика, так і шедеври вже визнаної та перевіреної часом класики.

Серед запрошених артистів будуть:

Адамжан Бахтіяр, який входить в десятку найкращих артистів балету у світі;

Адепхан Шугила з "Астана опера";

Айдос Закан – соліст Дортмунського балету.

Коли: 13 листопада о 19:00

Де: Національний театр опери та балету ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 50

Фото Катерини Кухар та Олександра Стоянова

Перед фестивалем дует Катерини Кухар та Олександра Стоянова, які також виступатимуть на сцені Національної опери України, знявся у зухвалій фотосесії.

Олександр одягнув смокінг і білу сорочку, а його кохана – довгі чорні штани та сорочку. Для ніжної та тендітної Кухар такий образ був дуже незвичним, однак ефектним.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото пресслужби