Масштабное событие состоится в Киеве 13 ноября. Этот фестиваль – настоящий праздник балетного искусства.
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В рамках Международного фестиваля зрители смогут насладиться одними из самых известных постановок, созданных Сержем Лифарем для Парижской оперы. Кроме того, будет представлена как современная неоклассика, так и шедевры уже признанной и проверенной временем классики.
Среди приглашенных артистов будут:
- Адамжан Бахтияр, который входит в десятку лучших артистов балета в мире;
- Адепхан Шугила из "Астана опера";
- Айдос Закан – солист Дортмунского балета.
Фото Екатерины Кухар и Александра Стоянова
Перед фестивалем дуэт Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которые также будут выступать на сцене Национальной оперы Украины, снялся в дерзкой фотосессии.
Александр надел смокинг и белую рубашку, а его возлюбленная – длинные черные брюки и рубашку. Для нежной и хрупкой Кухар такой образ был очень необычным, но эффектным.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото пресс-службы