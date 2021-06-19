Молодша сестра Олександра Стоянова Анна також обрала балетний шлях. Вона грає головну роль у виставі "Білосніжка і семеро гномів", тому звернулась за допомогою до прими Катерини Кухар, з якою важко знаходить спільну мову. Про це інформує пресслужба артистів балету.

До теми Катерина Кухар оригінально привітала чоловіка з днем народження: що подарувала прима-балерина

"Попри те, що в нас з Катею складні стосунки, я звернулась до неї за допомогою. Катя не просто володіє балетною технікою, вона одна з небагатьох балерин, які наділені акторським драматичним талантом", – наголосила Анна Стоянова.

На диво, Катерина Кухар гарно відгукується про сестру чоловіка. Вона наголошує, що Анна дуже вимоглива до себе й прагне до ідеалу, тому в неї велике сценічне майбутнє.

Між Анею та Катею є невеликі жіночі ревнощі за мою увагу, але коли вони вдвох, у них повна творча дружба й розуміння. Я радий, що Катя підтримує Аню, передає їй свої знання,

– розповів Олександр Стоянов.

Катерина Кухар та сестра Олександра Стоянова / Фото з пресслужби

Фото з репетиції Катерини Кухар, Олександра Стоянова та його сестри

Репетиція Катерини Кухар з чоловіком і його сестрою / Фото з пресслужби

Репетиція Катерини Кухар з сестрою чоловіка / Фото з пресслужби

Репетиція Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото з пресслужби

Репетиція Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото з пресслужби

Репетиція Олександра Стоянова з сестрою / Фото з пресслужби