Младшая сестра Александра Стоянова Анна также выбрала балетный путь. Она играет главную роль в спектакле "Белоснежка и семь гномов", поэтому обратилась за помощью к приме Екатерине Кухар, с которой тяжело находит общий язык. Об этом сообщает пресс-служба артистов балета.

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"Несмотря на то, что у нас с Катей сложные отношения, я обратилась к ней за помощью. Катя не просто обладает балетной техникой, она одна из немногих балерин, которые наделены актерским драматическим талантом", – отметила Анна Стоянова.

На удивление, Екатерина Кухар хорошо отзывается о сестре мужа. Она подчеркивает, что Анна очень требовательна к себе и стремится к идеалу, поэтому у нее большое сценическое будущее.

Между Аней и Катей есть небольшая женская ревность за мое внимание, но когда они вдвоем, у них полная творческая дружба и понимание. Я рад, что Катя поддерживает Аню, передает ей свои знания,

– рассказал Александр Стоянов.

Екатерина Кухар и сестра Александра Стоянова / Фото из пресс-службы

Фото с репетиции Екатерины Кухар, Александра Стоянова и его сестры

Репетиция Екатерины Кухар с мужем и его сестрой / Фото из пресс-службы

Репетиция Екатерины Кухар с сестрой мужа / Фото из пресс-службы

Репетиция Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото из пресс-службы

Репетиция Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото из пресс-службы

Репетиция Александра Стоянова с сестрой / Фото из пресс-службы