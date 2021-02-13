21 февраля в Октябрьском дворце пройдет современный балет Children of the Night ("Дети ночи") с участием дуэта Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Грациозная, словно статуэтка, Екатерина и эмоциональный Александр подарят настоящий праздник искусства и эмоций.

Премьера этого неоклассического балета состоялась в 2018 году. Тогда хореограф-постановщик Александр Абдукаримов создал спектакль, вдохновившись танцем любви Стоянова и Кухар.

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Что известно о спектакле "Дети ночи"

В основе этого фантастического балета лежит древнегреческая легенда об Андрогинах, мифических существах, которые когда-то владели двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, но из-за неповиновения Зевс наказал их и разделил на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из частиц вынуждена искать свою половинку. Именно благодаря этой легенде возникла фраза "найти свою половинку".

В первом акте артисты станцуют под музыкальные произведения выдающихся композиторов – Антонио Вивальди и Макса Рихтера "Времена года", во втором – Филиппа Гласса, Клиффа Мартинеса, Арво Пярта.

Дети ночи – это человеческие страхи, сомнения, которые пытаются соблазнить в темное время суток любящую пару. Это те преграды, которые встречаются на пути в жизни в любой пары,

– поделился Александр Стоянов.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов станцуют в балете "Дети ночи" / Фото пресс-службы

Екатерина Кухар о спектакле "Дети ночи"

Прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" рассказала, что это балет о том, как 2 любящих сердца переживают испытание чувств. Они не знают, смогут ли разыскать и почувствовать свою половинку, не поддадутся ли соблазну чувств.

В первом акте герои находят свои половинки, проходят испытания, которые готовили им дети ночи. Однако во втором акте они встречаются с могущественным существом, обладающим невероятной энергией – с Провидцем. Он одновременно и Бог и Демон, тот кто управляет детьми ночи и хочет разлучить два любящих сердца, поскольку боится потерять свою власть,

– рассказала Екатерина.

Кухар добавила, что Провидец боится, что Андрогин своим примером сможет зародить в душе людей зерно надежды, и они найдут самое сильное и одновременно хрупкое чувство, что только есть на Земле.