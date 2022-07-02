"Час складних рішень": Катерина Кухар планує перенести хореографічний коледж у Словаччину

Українська прима та очільниця Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар вже планує освітній процес, який повинен запуститись з 1 вересня. Аби не тікати у сховище під час тривог, вона хоче забезпечити спокійні умови навчання та праці.

Наразі Катерина Кухар з чоловіком Олександром та дітьми перебуває за кордоном. Повномасштабна війна застала їх окремо від дітей, коли вони були на роботі за межами країнами. Коли сім'я возз'єдналась та адаптувалась до нового етапу життя, Катерина Кухар почала планувати роботу у балетному коледжі, де є директором з липня 2020 року.

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Зараз команда освітнього закладу готується до навчального року 2022 – 2023 і дистанційно проводить творчий конкурс, але новий навчальний рік хоче зустріти разом у повному складі. Таке рішення вона аргументує безпекою у час воєнного стану в Україні, де немає безпечних місць через злодіяння росіян.

Час складних, але таких необхідних рішень… Перш за все ми думаємо про безпеку наших учнів та педагогічного колективу, заради нашого майбутнього. Тому розглядаємо питання створення тимчасового прихистку коледжу у Словаччині на час дії воєнного стану. Ми хочемо зібрати весь наш освітній контингент: здобувачів освіти і педагогів, що зараз знаходяться у різних куточках світу у дружньому місці,

– каже Кухар.

Вона не хоче, аби під час фахових дисциплін потрібно було бігати з розігрітими учнями у бомбосховище і сидіти там по декілька годин, тому вирішила вжити таких заходів. Проте вона переконана, що обов'язково зустрінеться з колегами та студентами у рідних стінах коледжу під мирним небом України.



Катерина Кухар хоче "перенести" коледж до Словаччини / Фото з інстаграму прими

Зазначимо, що команда Кухар вже має досвід співпраці з урядом Словаччини, адже у столиці Братислава готується прийняти близько 100 студентів у літній табір для юних танцюристів. Зазначимо, що на початку попереднього навчального року, у закладі навчалось 230 студентів.