В настоящее время Екатерина Кухар с мужем Александром и детьми находится за границей. Полномасштабная война застала их отдельно от детей, когда они были на работе за границами. Когда семья воссоединилась и адаптировалась к новому этапу жизни, Екатерина Кухарь начала планировать работу в балетном колледже, где является директором с июля 2020 года.

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Сейчас команда образовательного учреждения готовится к учебному году 2022 – 2023 и дистанционно проводит творческий конкурс, но новый учебный год хочет встретить вместе в полном составе. Такое решение она аргументирует безопасностью во время военного положения в Украине, где нет безопасных мест из-за злодеяний россиян.

Время сложных, но таких необходимых решений… Прежде всего, мы думаем о безопасности наших учеников и педагогического коллектива, ради нашего будущего. Поэтому рассматриваем вопрос создания временного убежища колледжа в Словакии во время действия военного положения. Мы хотим собрать весь наш образовательный контингент: соискателей образования и педагогов, которые сейчас находятся в разных уголках мира в дружеском месте,

– говорит Кухар.

Она не хочет, чтобы во время профессиональных дисциплин нужно было бегать с разогретыми учениками в бомбоубежище и сидеть там несколько часов, поэтому решила принять такие меры. Однако она уверена, что обязательно встретится с коллегами и студентами в родных стенах колледжа под мирным небом Украины.



Екатерина Кухар хочет "перенести" колледж в Словакию / Фото с инстаграмма примы

Отметим, что у команды Кухар уже есть опыт сотрудничества с правительством Словакии, ведь в столице Братислава готовится принять около 100 студентов в летний лагерь для юных танцоров. Отметим, что в начале предыдущего учебного года в заведении обучалось 230 студентов.