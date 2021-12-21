После завершения очередного сезона "Танцев со звездами" Екатерина Кухар отправилась в отпуск. Вместе с мужем Александром Стояновым она направилась в Соединенные Штаты.

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Екатерина Кухар с мужем отдыхают в США

На зимние каникулы супружеская чета танцовщиков поехала в Вашингтон, где уже нападало много снега и царит настоящая рождественская сказка.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов не только развлекались на снегу, но и попробовали катание на сноумобилях. Такой опыт прима-балерина назвала "незабываемым путешествием". В блоге звезда дала несколько советов, которых следует придерживаться во время поездки.

"Шлем, если вы не собираетесь превратиться из снегурочки в сосульку, нужно выбирать полностью закрытый со стеклом. Или, как в моем случае – открытый и отдельно горнолыжные очки, чтобы как можно лучше спрятать лицо от ветра. На руки – самые теплые перчатки, которые могла бы связать ваша бабушка, или горнолыжные. И да, термобелье тоже понадобится. Да и сапоги для пешего пересечения Антарктиды будут уместны", – поделилась Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды

Екатерина Кухар с мужем / Фото из инстаграма звезды

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Поклонники следят за каждым сообщением танцовщицы. Фаны уже оценили новые фото и видео от Екатерины Кухар:

"Класс";

"Снегурочка";

"Вау";

"Вот так балет! Необычные костюмы";

"Красота! Надо обязательно покататься на этом сноумобиле";

"Класс! Красотка".

Текст публикации Екатерины Кухар

Вы когда-нибудь катались на сноумобиле? Если нет, но планируете, вот вам несколько советов, как подготовиться к этому незабываемому путешествию.

При выборе автомобиля самый удобный вариант – это автомобиль с подогревом ручек и сиденья. Стекло должно быть такой высоты, чтобы не закрывало обзор.

Шлем, если вы не собираетесь превратиться из снегурочки в сосульку, нужно выбирать полностью закрытый со стеклом. Или, как в моем случае, открытый и отдельно горнолыжные очки, чтобы лучше спрятать лицо от ветра. На руки – самые теплые перчатки, которые могла бы связать ваша бабушка, или горнолыжные. И да, термобелье тоже пригодится. Да и сапоги для пешего пересечения Антарктиды будут уместны.

Кататься вы будете от двух до четырех часов, смена климата у лица будет частой, поэтому бумажные платочки лучше бросить в карман и бальзам для губ, чтобы не обветрились на скорости. Говорят, Санта Клаус им тоже не пренебрегает...