Померла Катерина Градова: біографія та життєва історія зірки фільму "17 миттєвостей весни"

Про смерть Катерини Градової сповістили 22 лютого. Причина смерті відомої радянської акторки залишається невідомою. Якими були історія, особисте життя, творчий шлях Катерини Градової – читайте у матеріалі.

Біографія Катерини Градової

Майбутня зірка кіно і театру, Катерина Градова, народилась 6 жовтня 1946 року у Москві. Відомо, що у сім'ї Градових вже були актори, адже мати Катерини – Раїса грала у Театрі ім. Гоголя, натомість батько, Георгій, був знаменитим радянським архітектором. Великою трагедією у сім'ї стала його смерть, коли він піднімався на гору Памір і його серце не витримало навантаження.

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Освіті майбутньої актриси приділяли величезну увагу. Дівчинка вивчала мови, займалась живописом і музикою, а також проявляла цікавість й до акторської майстерності, бо разом з матір'ю ходила в театр.



Катерина Градова: біографія

Після школи Катерина навчалася на перекладача, проте провчившись лише один курс вона зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з кіно й театром. Тому, покинувши навчання, Градова вступає у школу-студію МХАТ.

Творчий шлях Катерини Градової

Найперше глядацьке визнання прийшло до актриси у 1969 році. Будучи студенткою 4 курсу, вона зіграла головну роль у спектаклі "Таланти і шанувальники" Московського академічного театру ім. Маяковського. Після випуску з МХАТ, Катерина Градова увійшла у трупу Театру сатири і виходила на його сцену аж до 1987 року. Однак, всесоюзну популярність Градовій принесла роль радистки Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни", який вийшов на екрани 1973 року. Пізніше, акторка зніматиметься в іншому відомому фільмі "Місце зустрічі змінити не можна".



Катерина Градова у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни"

У кінці 80-х років акторська професія стала обтяжувати Катерину, тож вона вирішила завершити свою кар'єру. Символічним є те, що крапку у царині театру й кіно артистка поставила спектаклем з назвою "Останні".

Фільмографія Катерини Градової

1967 – "Осінні весілля" – Марина.

1971 – "Собака Баскервілів" – Беріл Степлтон.

1971 – "Жіночий монастир".

1971 – "Таланти і прихильники" – Олександра Негіна.

1973 – "Сімнадцать миттевостей весни" – радистка Кет.

1974 – "Маленькі комедії великого будинку" – Закохана.

1976 – "Народження" — Ксенія.

1978 – "Чао!".

1978 – "Пігулку під язик" – Світлана.

1979 – "Місце зустрічі змінити не можна" – Світлана Петрівна Волокушина.

1987 – "Гніздо глухаря" – Іскра.

Особисте життя Катерини Градової

З першим чоловіком, відомим актором Андрієм Мироновим, Катерина познайомилася, коли була студенткою МХАТ. Він прийшов подивитися на дипломний спектакль і, побачивши молоду артистку, закохався. Пара одружилася в 1971 році, а вже через 2 роки у них народилася дочка Марія, яка зараз теж відома у світі кіно. Однак, шлюб не був тривалим й подружжя розлучилось. Катерина сама пішла від чоловіка, а причиною того послугувала його зрада.



Катерина Градова і Андрій Миронов

Акторка важко переживала розлучення і для того, щоб якось відволіктись заглибилась у релігію. Також, Градова створила благодійний фонд і почала допомагати дітям-сиротам та людям літнього віку. Доля звела артистку з новим обранцем під час її релігійних пошуків. Під час паломницької поїздки до Оптиної пустелі, актриса зустріла фізика Ігоря Тимофєєва і в 1991 році стала його дружиною. Після року спільного життя, подружжя всиновило хлопчика Олексія.