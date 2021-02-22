Умерла Екатерина Градова: биография и жизненная история звезды фильма "17 мгновений весны"
О смерти Екатерины Градовой известили 22 февраля. Причина смерти известной советской актрисы остается неизвестной. Какими были история, личная жизнь, творческий путь Екатерины Градовой – читайте в материале.
Источник:24 канал
Биография Екатерины Градовой
Будущая звезда кино и театра, Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Известно, что в семье Градовых уже были актеры, ведь мать Екатерины – Раиса играла в Театре им. Гоголя, зато отец, Георгий, был знаменитым советским архитектором. Большой трагедией в семье стала его смерть, когда он поднимался на гору Памир и его сердце не выдержало нагрузки.
Читайте Умерла Екатерина Градова – звезда фильма "17 мгновений весны"
Образованию будущей актрисы уделяли огромное внимание. Девочка изучала языки, занималась живописью и музыкой, а также проявляла интерес и к актерскому мастерству, потому что вместе с матерью ходила в театр.
Екатерина Градова: биография
После школы Екатерина училась на переводчика, однако проучившись лишь один курс она поняла, что хочет связать свою жизнь с кино и театром. Поэтому, покинув обучение, Градова поступает в школу-студию МХАТ.
Творческий путь Екатерины Градовой
Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4 курса, она сыграла главную роль в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра им. Маяковского. После выпуска из МХАТ, Екатерина Градова вошла в труппу Театра сатиры и выходила на его сцену вплоть до 1987 года. Однако, всесоюзную известность Градовой принесла роль радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", который вышел на экраны в 1973 году. Позже, актриса будет сниматься в другом известном фильме "Место встречи изменить нельзя".
Екатерина Градова в фильме "Семнадцать мгновений весны"
В конце 80-х годов актерская профессия стала тяготить Екатерину, поэтому она решила завершить свою карьеру. Символично, что точку в области театра и кино артистка поставила спектаклем с названием "Последние".
Фильмография Екатерины Градовой
- 1967 – "Осенние свадьбы" – Марина.
- 1971 – "Собака Баскервилей" – Берил Стэплтон.
- 1971 – "Женский монастырь".
- 1971 – "Таланты и поклонники" – Александра Негина.
- 1973 – "Семнадцать мгновений весны" – радистка Кэт.
- 1974 – "Маленькие комедии большого дома" – Влюблена.
- 1976 – "Рождение" – Ксения.
- 1978 – "Чао!".
- 1978 – "Пилюлю под язык" – Светлана.
- 1979 – "Место встречи изменить нельзя" – Светлана Петровна Волокушина.
- 1987 – "Гнездо глухаря" – Искра.
Личная жизнь Екатерины Градовой
С первым мужем, известным актером Андреем Мироновым, Екатерина познакомилась, когда была студенткой МХАТ. Он пришел посмотреть на дипломный спектакль и, увидев молодую артистку, влюбился. Пара поженилась в 1971 году, а уже через 2 года у них родилась дочь Мария, которая сейчас тоже известна в мире кино. Однако, брак не был длительным и супруги развелись. Екатерина сама ушла от мужа, а причиной тому послужила его измена.
Екатерина Градова и Андрей Миронов
Актриса тяжело переживала развод и для того, чтобы как-то отвлечься углубилась в религию. Также, Градова создала благотворительный фонд и начала помогать детям-сиротам и людям пожилого возраста. Судьба свела артистку с новым избранником во время ее религиозных поисков. Во время паломнической поездки в Оптиную пустынь, актриса встретила физика Игоря Тимофеева и в 1991 году стала его женой. После года совместной жизни, супруги усыновили мальчика Алексея.
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