О смерти Екатерины Градовой известили 22 февраля. Причина смерти известной советской актрисы остается неизвестной. Какими были история, личная жизнь, творческий путь Екатерины Градовой – читайте в материале.

Биография Екатерины Градовой

Будущая звезда кино и театра, Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Известно, что в семье Градовых уже были актеры, ведь мать Екатерины – Раиса играла в Театре им. Гоголя, зато отец, Георгий, был знаменитым советским архитектором. Большой трагедией в семье стала его смерть, когда он поднимался на гору Памир и его сердце не выдержало нагрузки.

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Образованию будущей актрисы уделяли огромное внимание. Девочка изучала языки, занималась живописью и музыкой, а также проявляла интерес и к актерскому мастерству, потому что вместе с матерью ходила в театр.

Екатерина Градова: биография

После школы Екатерина училась на переводчика, однако проучившись лишь один курс она поняла, что хочет связать свою жизнь с кино и театром. Поэтому, покинув обучение, Градова поступает в школу-студию МХАТ.

Творческий путь Екатерины Градовой

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4 курса, она сыграла главную роль в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра им. Маяковского. После выпуска из МХАТ, Екатерина Градова вошла в труппу Театра сатиры и выходила на его сцену вплоть до 1987 года. Однако, всесоюзную известность Градовой принесла роль радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", который вышел на экраны в 1973 году. Позже, актриса будет сниматься в другом известном фильме "Место встречи изменить нельзя".

Екатерина Градова в фильме "Семнадцать мгновений весны"

В конце 80-х годов актерская профессия стала тяготить Екатерину, поэтому она решила завершить свою карьеру. Символично, что точку в области театра и кино артистка поставила спектаклем с названием "Последние".

Фильмография Екатерины Градовой

1967 – "Осенние свадьбы" – Марина.

1971 – "Собака Баскервилей" – Берил Стэплтон.

1971 – "Женский монастырь".

1971 – "Таланты и поклонники" – Александра Негина.

1973 – "Семнадцать мгновений весны" – радистка Кэт.

1974 – "Маленькие комедии большого дома" – Влюблена.

1976 – "Рождение" – Ксения.

1978 – "Чао!".

1978 – "Пилюлю под язык" – Светлана.

1979 – "Место встречи изменить нельзя" – Светлана Петровна Волокушина.

1987 – "Гнездо глухаря" – Искра.

Личная жизнь Екатерины Градовой

С первым мужем, известным актером Андреем Мироновым, Екатерина познакомилась, когда была студенткой МХАТ. Он пришел посмотреть на дипломный спектакль и, увидев молодую артистку, влюбился. Пара поженилась в 1971 году, а уже через 2 года у них родилась дочь Мария, которая сейчас тоже известна в мире кино. Однако, брак не был длительным и супруги развелись. Екатерина сама ушла от мужа, а причиной тому послужила его измена.

Екатерина Градова и Андрей Миронов

Актриса тяжело переживала развод и для того, чтобы как-то отвлечься углубилась в религию. Также, Градова создала благотворительный фонд и начала помогать детям-сиротам и людям пожилого возраста. Судьба свела артистку с новым избранником во время ее религиозных поисков. Во время паломнической поездки в Оптиную пустынь, актриса встретила физика Игоря Тимофеева и в 1991 году стала его женой. После года совместной жизни, супруги усыновили мальчика Алексея.