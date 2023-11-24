У такий спосіб організаторка вирішила підкреслити, що культура не знає кордонів і виходить за рамки національних обмежень. Втім, така ідея сподобалася не всім. Приєдналася навіть СБУ.

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Одеситка хотіла провести літературник, присвячений Пушкіну

Катерина запропонувала ввести нову традицію спільних літературних зустрічей біля пам'ятника російському поету Пушкіну. Ця ініціатива мала на меті об'єднувати людей щонеділі, заохочуючи їх до змістовних дискусій і читання есе, присвячених поету.

Вийти почитати культурно свої есе за Пушкіна і за культуру біля пам'ятника й показати, що у нас таки є свій голос народу, це ідея хороша. Пропоную хорошу традицію щонеділі збиратися біля Пушкіна і зробити якийсь "літературний квартирник" просто неба, тим самим показавши, що культура для нас не має меж та ознак національного характеру,

– зазначила письменниця.



Катерина Богачинська вирішила провести літературник, присвячений Пушкіну / Скриншот з фейсбуку

У коментарях під публікацією Катерини було чимало хейту. Зокрема, люди відмічали СБУ та Патрульну поліцію під анонсом події.

Водночас залишилася й ті, хто підтримав організаторку літературників.

Такого лайна я про себе ще не чула... Але є й позитивні новини. Багато незнайомих та знайомих людей написали в особисті слова підтримки! І так, у СБУ на розмову мене викликали тільки що. Так що день обіцяє бути веселим,

– поділилася активістка.

Зрештою Катерина публічно попросила вибачення і наголосила, що до закінчення війни не організовуватиме схожі заходи.

Катерина Богачинська перепросила: дивіться відео онлайн

Зазначимо, зараз профіль Катерини Богачинської у фейсбуці закритий.