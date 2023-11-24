Таким образом организатор решила подчеркнуть, что культура не знает границ и выходит за рамки национальных ограничений. Впрочем, подобная идея понравилась не всем. Присоединилась даже СБУ.

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Одесситка хотела провести литературник, посвященный Пушкину

Екатерина предложила ввести новенькую традицию совместных литературных встреч у монумента русскому поэту Пушкину. Эта инициатива хотела объединять людей каждое воскресенье, поощряя их к содержательным дискуссиям и чтению эссе, посвященных поэту.

Выйти почитать культурно свои эссе за Пушкина и за культуру у памятника и показать, что у нас есть свой голос народа, это идея хорошая. Предлагаю хорошую традицию каждое воскресенье собираться у Пушкина и сделать какой-то "литературный квартирник" под открытым небом, тем самым показав, что культура для нас не имеет границ и признаков национального характера,

– отметила писательница.



Екатерина Богачинская решила провести литературник, посвященный Пушкину / Скриншот с фейсбука

В комментариях под публикацией Екатерины было много хейта. В частности, люди отмечали СБУ и Патрульную полицию под анонсом мероприятия.

В то же время остались и те, кто поддержал организатора литературников.

Такого дерьма я о себе еще не слышала... Но есть и положительные новости. Многие незнакомые и знакомые люди написали в личные слова поддержки! И да, в СБУ на разговор меня вызывали только что. Так что день обещает быть веселым,

– поделилась активистка.

В конце концов Екатерина публично извинилась и подчеркнула, что до окончания войны не будет организовывать подобные мероприятия.

Екатерина Богачинская извинилась: смотрите видео онлайн

Отметим, сейчас профиль Екатерины Богачинской в фейсбуке закрыт.