"Кар'єра чи Батьківщина": Осадча публічно звернулась до Лорак, Лободи і Тодоренко, які в Росії

Українська телеведуча Катерина Осадча підтримує інформаціний фронт різними публікаціями, висловлюючи свою проукраїнську позицію. Ведуча цього разу звернулась до гастролерок Ані Лорак, Світлани Лободи, Регіни Тодоренко та Анни Сєдокової, які роками живуть у Росії.

З початком війни Росії з Україною деякі зірки відмовчувались, аби не втратити роботу у країні-агресорі. Такі як Лорак, Лобода, Сєдокова Тодоренко просто побажали країнам миру, не уточнюючи, яку сторону вони зайняли.

До слова Гастролерки заспівали: Лорак і Лобода нарешті відреагували на війну в Україні

Такий підхід російських гастролерок з України обурили тисячі людей, серед них – і Катю Осадчу. У нових інстаграм-сторіз вона звернулась до співачок, де попросила не мовчати, адже їхня країна – в руїнах.

Ані Лорак ми не спілкувалися вісім років. Але українка з Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Росія. Хоча тут така справа: кар'єра чи Батьківщина,

– зауважила Осадча.



Осадча написала Ані Лорак / Фото з інстаграм-сторіс Осадчої

Світлано Лобода, нас не можна назвати добрими знайомими, але може ти побачиш. Ти знаєш, як усе насправді. Дочка з мамою Нателли Крапівіної (продюсерка російського шоу на каналі "Пятница", – Showbiz 24) сидять у підвалі під обстрілами росіян. Скажи правду. Адже користуватися українським паспортом потрібно заслужити,

– звернулась Катя.



Світлана Лобода у сторіз Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Регіна Тодоренко, дівчина з українським паспортом та кар'єрою у Росії – не мовчи!

– написала Катерина до ведучої, яка одружена з російським виконавцем Владом Топаловим.



Осадча написала Тодоренко / Фото з інстаграму ведучої

​До теми "За мир у всьому світі": Регіна Тодоренко обурила реакцією на агресію Путіна проти нашої держави

Анна Сєдокова, не мовчи. Ти саме в Україні почала свою кар'єру, ти маєш безліч друзів і не можеш не знати, що відбувається насправді. А годуєш підписників картинками "Миру – мир". Ні, так не працює більше,

– написала жінка.



Седокова у сторіз Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Наразі жодна з українських співачок у Росії не відповіла на обурення Осадчої.

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