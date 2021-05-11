"Ангел" Victoria's Secret з Чехії Кароліна Куркова втретє стала мамою

11 травня 2021 , 13:31
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Кароліни Куркової

Модель Кароліна Куркова стала багатодітною матір'ю. 37-річна модель втретє стала мамою, народивши донечку. Дівчинку назвали Луною Грейс.

Третю дитину "ангел" Victoria's Secret народила від 49-річного кінопродюсера Арчі Друрі. У подружжя вже є двоє старших синів — 11-річний Тобін і 5-річний Ноа. 

Читайте також Кохана Максима Михайлюка показала нові зворушливі фото маленької доньки

Кароліна Куркова втретє стала мамою

Звісткою про радісну подію жінка поділилась в інстаграмі 10 травня. На знімку Кароліна показала малятко спиною до камери, на одязі якої були пришиті крихітні крила наче в ангела.

"Ласкаво просимо, Луна Грейс, наш маленький ангеле, народжений в рожевий супермісяць. Ми так любимо тебе", – написала жінка в мережі, додавши тематичний хештег #mothersday (День матері, який у 2021 році у світі відзначали 9 травня).

В одній з відповідей на коментар шанувальника Куркова повідомила, що народила дівчинку не у День матері, а ще 27 квітня.

На іншому фото жінка показала донечку в колисці посеред розкішного інтер'єру її будинку. 

Варто додати, що про третю вагітність чеська зірка оголосила у грудні 2020 року. 

Що відомо про Кароліну Куркову?

Зірка народилась та виросла у Чехії в місті Дечин. У 15-річному віці вона вперше вийшла на подіум та переїхала у Мілан, оскільки підписала контракт Міуччою Прадою. Через 2 роки вона переїхала у Нью-Йорку та вперше знялась на обкладинці Vogue. Редакторка журналу Анна Вінтур називала її майбутньою супермоделлю. Кароліна співпрацювала з такими брендами, як Celine, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent та іншими. У 2000 – 2005 роках була "ангелом" Victoria's Secret.
Автор: Уляна Журба