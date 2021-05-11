Третьего ребенка "ангел" Victoria's Secret родила от 49-летнего кинопродюсера Арчи Друри. У супругов уже есть двое старших сыновей-11-летний Тобин и 5-летний Ноа.

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Каролина Куркова в третий раз стала мамой

Известием о радостном событии женщина поделилась в инстаграме 10 мая. На снимке Каролина показала малышку спиной к камере, на одежде которой были пришиты крошечные крылья, как у ангела.

"Добро пожаловать, Луна Грейс, наш маленький ангел, рожденный в розовое суперлуние. Мы так любим тебя", – написала женщина в сети, добавив тематический хэштег #mothersday (День матери, который в 2021 году в мире отмечали 9 мая).

В одном из ответов на комментарий поклонника Куркова сообщила, что родила девочку не в День матери, а еще 27 апреля.

На другом фото женщина показала доченьку в колыбели посреди роскошного интерьера ее дома.

Стоит добавить, что о третьей беременности чешская звезда объявила в декабре 2020 года.