Третю дитину "ангел" Victoria's Secret народила від 49-річного кінопродюсера Арчі Друрі. У подружжя вже є двоє старших синів — 11-річний Тобін і 5-річний Ноа.

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Кароліна Куркова втретє стала мамою

Звісткою про радісну подію жінка поділилась в інстаграмі 10 травня. На знімку Кароліна показала малятко спиною до камери, на одязі якої були пришиті крихітні крила наче в ангела.

"Ласкаво просимо, Луна Грейс, наш маленький ангеле, народжений в рожевий супермісяць. Ми так любимо тебе", – написала жінка в мережі, додавши тематичний хештег #mothersday (День матері, який у 2021 році у світі відзначали 9 травня).

В одній з відповідей на коментар шанувальника Куркова повідомила, що народила дівчинку не у День матері, а ще 27 квітня.

На іншому фото жінка показала донечку в колисці посеред розкішного інтер'єру її будинку.

Варто додати, що про третю вагітність чеська зірка оголосила у грудні 2020 року.