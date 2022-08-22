Як повідомили 24 каналу, для 93-ї бригади потрібно закупити станції супутникового зв’язку Starlink та індустріальні квадрокоптери DJI. Аби зібрати необхідну суму, допоможуть артисти. Всього вдалось зібрати 31 лот до 31-річчя Незалежності.

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Аукціон стартував 15 серпня о 19:00 за київським часом. Ставки приймаються до 23 серпня на онлайн-платформі в режимі реального часу. Кожен, хто бажає долучитися та допомогти Україні, може робити ставки на улюблені лоти та боротися за них з українцями Канади, США та України.

Організатори події кажуть, що долучатись до онлайн-аукціону можна буде з усього світу. ТОП-10 лотів будуть розіграні на офіційному закритті аукціону, який модеруватиме Володимир Остапчук, 23 серпня в Торонто.

Які лоти візьмуть участь в аукціоні:

вишиванка Юрія Горбунова;

боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка;

сукня Насті Каменських;

ексклюзивні босоніжки Тіни Кароль;

борцівське трико Олімпійського чемпіона Жана Беленюка;

сукня, яку Марина Круть вдягала на фінал Нацвідбору Євробачення;

унікальний вініл і худі від ONUKA;

статуетка Музичної Премії YUNA,

улюблене каченя найвідомішого сапера України Патрона, та інші.

Зірки на своїх сторінках в інстаграмі вже записали відеозапрошення до участі в аукціоні.

Більше інформації шукайте на офіційному сайті благодійної організації "Second Front Ukraine Foundation" або в інстаграмі та фейсбуці.