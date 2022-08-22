Как сообщили 24 каналу, для 93-й бригады нужно закупить станции спутниковой связи Starlink и индустриальные квадрокоптеры DJI. Чтобы собрать необходимую сумму, помогут артисты. Всего удалось собрать 31 лот к 31-летию Независимости.
Читайте также Новый конфуз из Banda Agency: в сети раскритиковали "кринжевой" флешмоб ко Дню Независимости
Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются по 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.
Организаторы события говорят, что приобщаться к онлайн-аукциону можно будет со всего мира. ТОП-10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона, который будет модерировать Владимир Остапчук, 23 августа в Торонто.
Какие лоты примут участие в аукционе:
- вышиванка Юрия Горбунова;
- боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко;
- платье Насти Каменских;
- эксклюзивные босоножки Тины Кароль;
- борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка;
- платье, которое Марина Круть одевала в финал Нацотбора Евровидения;
- уникальный винил и тощие от ONUKA;
- статуэтка Музыкальной Премии YUNA,
- любимый утенок самого известного сапера Украины Патрона, и другие.
Звезды на своих страницах в инстаграмме уже записали видеоприглашение для участия в аукционе.
Больше информации ищите на официальном сайте благотворительной организации "Second Front Ukraine Foundation" или в инстаграмме и фейсбуке.