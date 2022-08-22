Новий флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили за 2 дні до 31-ї річниці Незалежності України. Вони кажуть, що цьогоріч свято "прозвучати гучно, як ніколи", і оскільки буде багато контенту і потужних промов, потрібно все підкріпити універсальним привітанням.

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Для цього вони обрали жестову мову, де вказівний та середній палець з мізинцем – прямі, а великий та безіменний – зігнуті. Такий знак, за їхніми словами, символізує букву "Н", тобто "незалежність". Зокрема він би мав нагадувати символ українського тризуба. Свої фото з цим жестом в агенції пропонують підписувати хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладати у соцмережі. До флешмобу вже приєдналась Надя Дорофєєва, Килиммен з гурту Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, Alyona Alyona, Lida Lee, а також Олександр Ткаченко – очільник Мінкульту.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Реакція мережі

Проте підписники соцмереж здебільшого негативно реагують на задум Banda Agency та Мінкультури. У твітері українці пишуть, що агенція вже видалила сьогодні допис з фотографіями, а потім повернула його вже без фотографії Ткаченка.



Флешмоб Banda Agency вийшов "з-під контролю" / Скриншот з твітера

Зокрема у коментарях під дописом Banda Agency користувачі залишають свої думки та просять видалити допис, аби не стати об'єктом насмішок в очах іноземців.

"Видаліть цей пост, будь ласка. І вам і нам буде легше. Для справки: загугліть цей жест і просто видаліть пост";

"Який крінж";

"Спасибі за чергову х*йню";

"Боже, який крінж";

"Це фіаско";

"Прочитайте, що означає цей жест";

"Зупиніть це, благаю";

"Тризуб незалежності вийшов з чату";

"Тіпи, тризуб показують не так, чекніть, що значить оцей жест і не позорьтесь";

"Я сподіваюсь, ви це "зробили" не на державні кошти. Повна х*рня";

"Іспанський сором...";

"Ви знаєте інше значення цього жесту? Навіщо вигадувати щось нове, коли вже існує знак тризуба?"

Підписники інстаграму натомість пропонують згадати, як символ тризуба раніше показував відомий політик Вячеслав Чорновіл – три складені пальці, зігнувши мізинець та великий палець. Проте його, можливо, в агенції не хотіли використовувати, оскільки такий жест вже використовує одна з українських політичних партій "Свобода".



Українці просять звернути увагу на жест Чорновола / Скриншот з інстаграму

Що кажуть у Banda Agency 24 канал звернувся до рекламної агенції за коментарем стосовно флешмобу. Незадовго вони відповіли, що їхньою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у підконтрольних росії українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій. По-друге, наш жест має офіційне значення в українській жестовій мові – це буква "Н" (показувати тильною стороною долоні до себе). Ми побачили у ній символ нашої Незалежності: Н – Незалежність,

– відповіли представники агенції У Banda Agency наголосили, що знайти абсолютно новий жест без асоціацій неможливо, тому про жест Чорновола та інші конотації знали. Після хейту в коментарях вони зрозуміли, що "сила тризубу Чорновола є беззаперечною", але вони пропонують використовувати той жест тризуба, який кому подобається. Також у "Банді" вже видалили допис з фотографіями зірок та опублікували пост-пояснення. Інший скандал з агенцією у 2021 році

Раніше рекламна агенція Banda Agency вже потрапляла у скандал через співпрацю з російською компанією SETTERS у 2021 році. Раніше у своєму офісі працівники SETTERS розміщували прапор "новоросії".

Після хвилі хейту в агенції заявили, що засуджують політику російської влади, однак вони прагнуть ділитися досвідом із найкращими світовими агенціями. Крім того, ненависть на основі етнічної належності чи будь-яких інших ознак для компанії є неприпустимою.