Новий флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили за 2 дні до 31-ї річниці Незалежності України. Вони кажуть, що цьогоріч свято "прозвучати гучно, як ніколи", і оскільки буде багато контенту і потужних промов, потрібно все підкріпити універсальним привітанням.
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Для цього вони обрали жестову мову, де вказівний та середній палець з мізинцем – прямі, а великий та безіменний – зігнуті. Такий знак, за їхніми словами, символізує букву "Н", тобто "незалежність". Зокрема він би мав нагадувати символ українського тризуба. Свої фото з цим жестом в агенції пропонують підписувати хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладати у соцмережі. До флешмобу вже приєдналась Надя Дорофєєва, Килиммен з гурту Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, Alyona Alyona, Lida Lee, а також Олександр Ткаченко – очільник Мінкульту.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Реакція мережі
Проте підписники соцмереж здебільшого негативно реагують на задум Banda Agency та Мінкультури. У твітері українці пишуть, що агенція вже видалила сьогодні допис з фотографіями, а потім повернула його вже без фотографії Ткаченка.
Флешмоб Banda Agency вийшов "з-під контролю" / Скриншот з твітера
Зокрема у коментарях під дописом Banda Agency користувачі залишають свої думки та просять видалити допис, аби не стати об'єктом насмішок в очах іноземців.
- "Видаліть цей пост, будь ласка. І вам і нам буде легше. Для справки: загугліть цей жест і просто видаліть пост";
- "Який крінж";
- "Спасибі за чергову х*йню";
- "Боже, який крінж";
- "Це фіаско";
- "Прочитайте, що означає цей жест";
- "Зупиніть це, благаю";
- "Тризуб незалежності вийшов з чату";
- "Тіпи, тризуб показують не так, чекніть, що значить оцей жест і не позорьтесь";
- "Я сподіваюсь, ви це "зробили" не на державні кошти. Повна х*рня";
- "Іспанський сором...";
- "Ви знаєте інше значення цього жесту? Навіщо вигадувати щось нове, коли вже існує знак тризуба?"
Підписники інстаграму натомість пропонують згадати, як символ тризуба раніше показував відомий політик Вячеслав Чорновіл – три складені пальці, зігнувши мізинець та великий палець. Проте його, можливо, в агенції не хотіли використовувати, оскільки такий жест вже використовує одна з українських політичних партій "Свобода".
Українці просять звернути увагу на жест Чорновола / Скриншот з інстаграму
Раніше рекламна агенція Banda Agency вже потрапляла у скандал через співпрацю з російською компанією SETTERS у 2021 році. Раніше у своєму офісі працівники SETTERS розміщували прапор "новоросії".
Після хвилі хейту в агенції заявили, що засуджують політику російської влади, однак вони прагнуть ділитися досвідом із найкращими світовими агенціями. Крім того, ненависть на основі етнічної належності чи будь-яких інших ознак для компанії є неприпустимою.
- Варто додати, що Banda Agency є розробником маркетингового бренду Ukraine NOW для уряду. Серед інших відомих проєктів агентства – комунікаційна кампанія про окупований Крим CRIME та створення бренду Чорнобильської зони відчуження. Вони також співпрацювали з такими брендами, як Comfy, Puma, Work.ua, Лун, OLX, "Моршинська" та іншими.