Кароль, Дзідзьо, Саніна: шоу-біз об'єднався й випустив патріотичний хіт "Ми з України"

Найпопулярніші зірки українського шоу-бізу вперше записали спільний трек. Він отримав назву "Ми з України", а кліп на нього був знятий у різних куточках нашої Батьківщини та за її межами.

Авторами патріотичної пісні "Ми з України" стали талановиті українські композитори Артур Желєзняк і Маша Лічі. Однак, ймовірно, вона так і залишилася б однією з, якби її не записали топові зірки нашої естради. Серед них не лише співаки, а й телеведучі.

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Хто з зірок заспівав "Ми з України":

Оля Полякова;

Дзідзьо;

Наталія Могилевська;

Тіна Кароль;

Фагот з ТНМК;

Юлія Саніна з гурту The Hardkiss;

MELOVIN;

Оля Цибульська;

Alekseev;

Настя Каменських;

Злата Огнєвіч;

Олександра Заріцька з гурту KAZKA;

Сергій Бабкін;

Артем Пивоваров;

Володимир Остапчук;

Олексій Суханов.

Для чого український шоу-біз об'єднався в одному хіті

Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України,

– йдеться в описі.

Тож зірковий бомонд теж продемонстрував єдність. Ба більше, знаменитості зняли зворушливий кліп на трек, в якому кожен з них постав з синьо-жовтим прапором. Хтось знімався в Україні, хтось – за кордоном. Відео зрежисерував Костянтин Гордієнко.

Зірки шоу-бізу – Ми з України: дивіться відео онлайн

Як мережа реагує на "Ми з України"