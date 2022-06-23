Кароль, Дзідзьо, Саніна: шоу-біз об'єднався й випустив патріотичний хіт "Ми з України"
Джерело:ютуб-канал "Україна"
Найпопулярніші зірки українського шоу-бізу вперше записали спільний трек. Він отримав назву "Ми з України", а кліп на нього був знятий у різних куточках нашої Батьківщини та за її межами.
Авторами патріотичної пісні "Ми з України" стали талановиті українські композитори Артур Желєзняк і Маша Лічі. Однак, ймовірно, вона так і залишилася б однією з, якби її не записали топові зірки нашої естради. Серед них не лише співаки, а й телеведучі.
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Хто з зірок заспівав "Ми з України":
- Оля Полякова;
- Дзідзьо;
- Наталія Могилевська;
- Тіна Кароль;
- Фагот з ТНМК;
- Юлія Саніна з гурту The Hardkiss;
- MELOVIN;
- Оля Цибульська;
- Alekseev;
- Настя Каменських;
- Злата Огнєвіч;
- Олександра Заріцька з гурту KAZKA;
- Сергій Бабкін;
- Артем Пивоваров;
- Володимир Остапчук;
- Олексій Суханов.
Для чого український шоу-біз об'єднався в одному хіті
Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України,
– йдеться в описі.
Тож зірковий бомонд теж продемонстрував єдність. Ба більше, знаменитості зняли зворушливий кліп на трек, в якому кожен з них постав з синьо-жовтим прапором. Хтось знімався в Україні, хтось – за кордоном. Відео зрежисерував Костянтин Гордієнко.
Зірки шоу-бізу – Ми з України: дивіться відео онлайн
Як мережа реагує на "Ми з України"
- "Мурашки по тілу та сльози градом. Ми йдемо до перемоги. Тяжко, з великими втратами, але з величезною вірою в нашу перемогу! Ми з України";
- "Дуже гарна пісня і склад зірок. У мене лише сльози і гордість за нашу країну й артистів";
- "Нічого більш сильного ще не чула. Мурашки по шкірі всю пісню";
- "Дуже круто, що стільки артистів об'єдналися в одній пісні. Ми з України! Вільні, єдині! З піснею до перемоги";
- "На кінець кліпу аж пустила сльозу! Ми вистоїмо, ми переможемо! Бо ж ми українці, ми сила! Дякую, що згадали в тексті про Харків. Відновимо всі міста та процвітатимемо";
- "Але сила! Підзарядка позитивних емоцій! Молодці, дякую".