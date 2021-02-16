Кара Делевінь відзначила День Валентина з сином Вілла Сміта

Британська акторка Кара Делевінь після розриву з Ешлі Бенсон закрутила роман з молодшим сином Вілла Сміта. У День Валентина папараці підловили модель за поцілунком з 22-річним Джейденом Смітом.

Ще у квітні минулого року 28-річна Кара Делевінь розірвала стосунки з акторкою Ешлі Бенсон, які тривали близько року. Розлучення зірок було болісним. Схоже, адаптуватися після пережитого моделі допоміг друг Джейден Сміт, з яким вона познайомилась на знімальному майданчику стрічки "Життя за рік".

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Кара Делевінь провела День Валентина з сином Вілла Сміта

У День закоханих, 14 лютого, акторів помітили разом у Західному Голлівуді. Їхня зустріч нагадувала побачення, адже Джейден Сміт подарував Карі величезний букет з двома-трьома десятками червоних троянд.

Він вручив квіти просто на вулиці, а дівчина натомість поцілувала його в губи та довго обіймала. Цей романтичний момент "підловили" папараці. Зворушливі кадри спровокували чутки, що знаменитостей пов'язує щось більше, ніж дружба. Можливо, Кара Делевінь закрутила новий роман з на шість років молодшим сином Вілла Сміта.

Нагадаємо, 2017 року зірки знялись в романтичному фільмі "Життя за рік", який вийшов у прокат лише минулого року. Джейден Сміт і Кара Делевінь зіграли друзів-підлітків. За сюжетом, у дівчини діагностували смертельну хворобу, а хлопець спробував вмістити все життя в один рік її життя. У стрічці міцна дружба переросла в справжнє кохання, а як складеться в реальному житті, наразі невідомо.



Кара Делевінь і Джейден Сміт / Кадр з фільму "Життя за рік"

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