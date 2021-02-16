Британская актриса Кара Делевинь после разрыва с Эшли Бенсон закрутила роман с младшим сыном Уилла Смита. В День Валентина папарацци подловили модель за поцелуем с 22-летним Джейденом Смитом.

Еще в апреле прошлого года 28-летняя Кара Делевинь разорвала отношения с актрисой Эшли Бенсон, которые длились около года. Развод звезд был мучительным. Похоже, адаптироваться после пережитого модели помог друг Джейден Смит, с которым она познакомилась на съемочной площадке ленты "Жизнь за год".

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Кара Делевинь провела День Валентина с сыном Уилла Смита

В День влюбленных, 14 февраля, актеров заметили вместе в Западном Голливуде. Их встреча напоминала свидание, ведь Джейден Смит подарил Каре огромный букет с двумя-тремя десятками красных роз.

Он вручил цветы прямо на улице, а девушка поцеловала его в губы и долго обнимала. Этот романтический момент "подловили" папарацци. Трогательные кадры спровоцировали слухи, что знаменитостей связывает нечто большее, чем дружба. Возможно, Кара Делевинь закрутила новый роман с младшим на шесть лет сыном Уилла Смита.

Напомним, в 2017 году звезды снялись в романтическом фильме "Жизнь за год", который вышел в прокат только в прошлом году. Джейден Смит и Кара Делевинь сыграли друзей-подростков. По сюжету, у девушки диагностировали смертельную болезнь, а парень попытался вместить всю жизнь в один год ее жизни. В ленте крепкая дружба переросла в настоящую любовь, а как сложится в реальной жизни, пока неизвестно.



Кара Делевинь и Джейден Смит / Кадр из фильма "Жизнь за год"

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