Кара Делевинь отметила День Валентина с сыном Уилла Смита
Британская актриса Кара Делевинь после разрыва с Эшли Бенсон закрутила роман с младшим сыном Уилла Смита. В День Валентина папарацци подловили модель за поцелуем с 22-летним Джейденом Смитом.
Источник:Daily Mail
Еще в апреле прошлого года 28-летняя Кара Делевинь разорвала отношения с актрисой Эшли Бенсон, которые длились около года. Развод звезд был мучительным. Похоже, адаптироваться после пережитого модели помог друг Джейден Смит, с которым она познакомилась на съемочной площадке ленты "Жизнь за год".
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Кара Делевинь провела День Валентина с сыном Уилла Смита
В День влюбленных, 14 февраля, актеров заметили вместе в Западном Голливуде. Их встреча напоминала свидание, ведь Джейден Смит подарил Каре огромный букет с двумя-тремя десятками красных роз.
Он вручил цветы прямо на улице, а девушка поцеловала его в губы и долго обнимала. Этот романтический момент "подловили" папарацци. Трогательные кадры спровоцировали слухи, что знаменитостей связывает нечто большее, чем дружба. Возможно, Кара Делевинь закрутила новый роман с младшим на шесть лет сыном Уилла Смита.
Напомним, в 2017 году звезды снялись в романтическом фильме "Жизнь за год", который вышел в прокат только в прошлом году. Джейден Смит и Кара Делевинь сыграли друзей-подростков. По сюжету, у девушки диагностировали смертельную болезнь, а парень попытался вместить всю жизнь в один год ее жизни. В ленте крепкая дружба переросла в настоящую любовь, а как сложится в реальной жизни, пока неизвестно.
Кара Делевинь и Джейден Смит / Кадр из фильма "Жизнь за год"
Что известно о личной жизни Кары Делевинь
- В марте 2018 года дочь Майкла Джексона Пэрис подловили за страстным поцелуем с моделью Карой Делевинь во время свидания в Лос-Анджелесе.
- Однако лесбийский роман быстро закончился. Уже в августе того же года звезду подловили за поцелуями с Эшли Бенсон, когда актрисы обнимались и целовались в лондонском аэропорту. Уже в сентябре Эшли подтвердила слухи об их отношениях, прокомментировав фото Кары Делевинь.
- В мае 2020 года Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон, а впоследствии модель объявила, что испытывает влечение к людям независимо от их пола. Поэтому вполне возможно, что после отношений с девушками звезда влюбилась в сына Уилла Смита.
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