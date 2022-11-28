Кара Делевінь вразила особистим зізнанням: чому вона хотіла накласти на себе руки

Британська модель та акторка Кара Делевінь розповіла, що кілька разів думала покінчити з життям. Вона зізналась, що допомогло їй впоратись з цим.

Відома британська модель і акторка Кара Делевінь знялась у документальному фільмі "Планета сексу". Вона розповіла, як це вплинуло на її життя.

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Кара Делевінь вразила зізнанням про суїцид

Це дуже сильно змінило моє життя. Зараз я щасливіша, ніж будь-коли. Я дуже, дуже пишаюся тим, що ми створили,

– поділилась знаменитість.

Кара Делевінь зізналась, що раніше багато думала про те, щоб накласти на себе руки. Все через несприйняття своєї особистості. Зірка соромилась своєї нетрадиційної орієнтації та довго боролась з внутрішньою гомофобією.



Кара Делевінь / Фото з інстаграму зірки

"Я думала про те, щоб накласти на себе руки, як робила це кілька разів, і я так рада, що не зробила цього, тому що, якщо я можу допомогти будь-якій іншій дитині, це означає для мене цілий світ. Це багато означає для тої маленької дивної дитини, якою я була", – розповіла модель.

Як Делевінь занепокоїла фанів

, українські зірки також нерідко скаржаться на проблеми з психологічним здоров'ям, тим паче на тлі війни. Так, Раміна Есхакзай зізнавалась , що після 24 лютого її стан так загострився, що були думки накласти на себе руки.

Нещодавно зірка подіумів стривожила своїх шанувальників психологічним здоров'ям. Після участі у фестивалі Burning Man Кару бачили у дивному стані – вона багато курила, бігала вулицею у шкарпетках та емоційно говорила з кимось телефоном. Через це її не пустили на борт приватного літака.

Після цього Делевінь довго не з'являлась на публіці, чим ще більше занепокоїла аудиторію. Але зараз відомо, що вона продовжує працювати над документальним фільмом про сексуальність та все частіше виходить у світ.