Кара Делевинь поразила личным признанием: почему она хотела покончить с собой

Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала, что несколько раз думала покончить жизнью. Она призналась, что помогло ей справиться с этим.

Известная британская модель и актриса Кара Делевинь снялась в документальном фильме "Планета секса". Она рассказала, как это повлияло на ее жизнь.

Читайте также Эмили Ратажковские впервые показалась на публике вместе с Питом Дэвидсоном: фото пары

Кара Делевинь поразила признанием о суициде

Это очень сильно изменило мою жизнь. Сейчас я счастливее, чем когда-либо. Я очень, очень горжусь тем, что мы создали,

– поделилась знаменитость.

Кара Делевинь призналась, что раньше много думала о том, чтобы покончить с собой. Все из-за неприятия своей личности. Звезда стыдилась своей нетрадиционной ориентации и долго боролась с внутренней гомофобией.



Кара Делевинь / Фото с инстаграма звезды

"Я думала о том, чтобы покончить с собой, как делала это несколько раз, и я так рада, что не сделала этого, потому что, если я могу помочь любому другому ребенку, это означает для меня целый мир. Это много означает для того маленького странного ребенка, каким я была", – рассказала модель.

Как Делевинь обеспокоила фанов

, что украинские звезды также нередко жалуются на проблемы с психологическим здоровьем, тем более на фоне войны. Так, Рамина Эсхакзай признавалась , что после 24 февраля ее состояние так обострилось, что были мысли покончить с собой.

Недавно звезда подиумов встревожила своих поклонников психологическим здоровьем. После участия в фестивале Burning Man Кару видели в странном состоянии – она много курила, бегала по улице в носках и эмоционально говорила с кем-то по телефону. Поэтому ее не пустили на борт частного самолета.

После этого Делевинь долго не появлялась на публике, чем еще больше обеспокоила аудиторию. Но сейчас известно, что она продолжает работать над документальным фильмом о сексуальности и все чаще выходит в свет.