Капелюшок та улюблені штани палаццо: образ Олени Зеленської на зустрічі з президентом Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув в Україну з офіційним візитом. Володимир та Олена Зеленські зустріли його з дружиною в Маріїнському палаці. Для заходу перша леді обрала елегантний образ з капелюшком.

Президентське подружжя Турецької Республіки прилетіло в Україну з офіційною делегацією для підписання низки двосторонніх документів, повідомляє 24 канал. Їхнім з Зеленським переговорам передувала урочиста церемонія зі строєм почесної варти. Фото з Маріїнського палацу вже облетіли мережу, а look Олени Зеленської викликав захват.

Читайте також З днем народження, коханий, – Олена Зеленська чуттєво привітала чоловіка з 44-річчям

Олена Зеленська у Софії Київській

Поки президенти спілкувались віч-на-віч, Олена Зеленська показала першій леді Туреччини Еміне Ердоган Софійський собор. Там вони запустили аудіогід турецькою мовою.

Я дуже люблю бувати тут і завжди рада знову тут опинитися, тому що Софія – це перлина нашої культурної спадщини. Ці стіни бачили і чули багато мов, але відсьогодні вони часто чутимуть ще одну – турецьку. Ми хочемо, щоб Україна ставала ближчою для гостей з Туреччини,

– оголосила Олена Зеленська.

Олена Зеленська у Софії Київській / Відео 24 каналу

Образ Олени Зеленської на зустрічі з президентом Туреччини

Для першого офіційного виходу 2022 року перша леді обрала приголомшливий аутфіт. На урочистостях на Грушевського вона з'явилась у двобортному пальті чорного кольору за коліно. Його прямий крій ефектно підкреслював стрункість Олени Зеленської.

На захід вона одягла штани улюбленого фасону палаццо з високою талією. Низ вигідно гармоніював з чоботами на підборах та вишуканим чорним капелюшком без крисів. Цікаво, що дружина Зеленського рідко доповнює свої образи такими головними уборами. Додамо, з аксесуарів на її пальті красувалась флористична брошка.

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України

​Цікаво Від вечірніх суконь до кросівок у Версалі: найкращі виходи Олени Зеленської за 2021 рік

У стінах Маріїнського палацу Олена Зеленська показала світло-лимонну блузу з акцентним коміром, яку одягла під двобортне пальто. Там вона зняла захисну маску, капелюшок і продемонструвала легкий денний макіяж та ідеальну укладку.

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України