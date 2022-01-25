У своєму інстаграм-профілі з 1,7-мільйонною аудиторією Олена Зеленська опублікувала чорно-біле фото чоловіка, зроблена на одному з урочистих прийомів. Схоже, з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, який вони відзначали 22 грудня в селі Гута на Івано-Франківщині.
Читайте також Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах, – ЗМІ
Замість розлогих побажань перша леді залишила лаконічний і сповнений любові підпис. Вона переконана, що свій лагідний і ніжний погляд на цій світлині Володимир Зеленський спрямував на неї, бо він "завжди так на неї дивиться". Вона пообіцяла дивитися на нього з такою з любов'ю.
Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий,
– чуттєво написала Олена Зеленська.
Володимир Зеленський святкує день народження / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Фоловерів першої леді України розчулило її привітання з нагоди 44-річчя чоловіка. Вони захоплювалися нею в коментарях:
- "Яке гарне привітання. З днем народження, пане Президент";
- "Розкішне вітання. Щастя та радості в житті";
- "Дуже зворушливе привітання і з любов'ю, так тримати";
- "Хай там що, ви прекрасна пара, з днем народження. Хай не буде війни";
- "Я розчулилась. Любові вам і сил пережити все це".
Повний текст публікації Олени Зеленської:
Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!