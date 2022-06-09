Капелюх Осадчої, вишиванка Могилевської, лот від Зеленського: зірки розігрують речі на аукціоні

Популярні українські зірки, спортсмени та політичні діячі вкотре об'єдналися, аби зібрати гроші для дітей, що постраждали від загарбницької війни Росії. Вони підтримали благодійний аукціон Viva Ukrainian Kids, на який віддали свої речі.

До благодійного аукціону фонду Royal Charity долучилися Kalush, Катерина Осадча, Наталія Могилевська, Монатік, Wellboy, Валерія Гузема, Андрій П'ятов, Олексій Арестович та інші. Усі вони передали організаторам ексклюзивні особисті речі, які розіграють 20 червня. Їхня мета – зібрати 250 тисяч євро для дітей.

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Зіркові лоти на благодійному аукціоні

Kalush – рожева панама з автографом.

– рожева панама з автографом. Катя Осадча – капелюх зі своєї колекції з власним автографом.

– капелюх зі своєї колекції з власним автографом. Наталія Могилевська – її вишиванка.

– її вишиванка. Монатік – оригінальний малюнок, який створив разом з його синами під час війни в Україні.

– оригінальний малюнок, який створив разом з його синами під час війни в Україні. Віталій Козловський – шкіряний браслет.

– шкіряний браслет. Wellboy – кастомні кросівки з гусьми.

– кастомні кросівки з гусьми. Олег Скрипка – авторське вино з автографом співака.

– авторське вино з автографом співака. Андрій П'ятов – футболка з автографом всієї збірної України з футболу.

– футболка з автографом всієї збірної України з футболу. Валерія Гузема – авторська прикраса FREEDOM.

– авторська прикраса FREEDOM. Богдан Шелудяк – кубок премії "Блогер року".

– кубок премії "Блогер року". Олексій Арестович – її футболка з автографом.

Окрім того, на аукціоні Viva Ukrainian Kids представлені прапор України з передової з підписами бійців ЗСУ, вишитий рушник ручної роботи з 50 річною історією, гітара з автографами топових артистів України та інші.

Куди підуть гроші з зіркового аукціону

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Знаменитості об'єдналися, аби допомогти дітям, які постраждали від окупації – з Маріуполя, Харкова, Бучі, Ірпеня та інших міст України. Так, усі виручені кошти витратять на їхній відпочинок та реабілітацію в літньому таборі в Болгарії.

Діти – найголовніше, вони – майбутнє України, вони не повинні страждати від війни! Кожен має змогу взяти участь в аукціоні та зробити добру справу в допомогу дітям,

– наголошують організатори з фонду Royal Charity.

Аби взяти участь в аукціоні, треба зробити внесок у розмірі 200 гривень на "банку" фонду Royal Charity. Після цього кожен отримує один запис у таблицю учасників, з якої випадковим чином буде визначено переможців. Чим більше донатів, кратних 200, – тим більше шансів на перемогу.

Як виграти зіркові лоти на аукціоні: відео