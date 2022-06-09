К благотворительному аукциону фонда Royal Charity присоединились Kalush, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, Монатик, Wellboy, Валерия Гузема, Андрей Пятов, Алексей Арестович и другие. Все они передали организаторам эксклюзивные личные вещи, которые разыграют 20 июня. Их цель – собрать 250 тысяч евро для детей.

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Звездные лоты на благотворительном аукционе

  • Kalush – розовая панама с автографом.
  • Катя Осадчая – шляпа из своей коллекции с собственным автографом.
  • Наталья Могилевская – ее вышиванка.
  • Монатик – оригинальный рисунок, созданный вместе с его сыновьями во время войны в Украине.
  • Виталий Козловский – кожаный браслет.
  • Wellboy – кастомные кроссовки с гусями.
  • Олег Скрипка – авторское вино с автографом певца.
  • Андрей Пятов – футболка с автографом всей сборной Украины по футболу.
  • Валерия Гузема – авторское украшение Freedom.
  • Богдан Шелудяк – кубок премии "Блогер года".
  • Алексей Арестович – его футболка с автографом.

Кроме того, на аукционе Viva Ukrainian Kids представлены флаг Украины с передовой с подписями бойцов ВСУ, вышитое полотенце ручной работы с 50-летней историей, гитара с автографами топовых артистов Украины и другие.

Куда уйдут деньги со звездного аукциона

Знаменитости объединились, чтобы помочь детям, пострадавшим от оккупации – из Мариуполя, Харькова, Бучи, Ирпеня и других городов Украины. Так, все вырученные средства потратят на их отдых и реабилитацию в летнем лагере в Болгарии.

Дети – самое главное, они – будущее Украины, они не должны страдать от войны! Каждый имеет возможность принять участие в аукционе и сделать доброе дело в помощь детям,
– подчеркивают организаторы из фонда Royal Charity.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести вклад в размере 200 гривен на "банку" фонда Royal Charity. После этого каждый получает одну запись в таблицу участников, из которой случайным образом будут определены победители. Чем больше донатов, кратных 200, – тем больше шансов на победу.

Как выиграть звездные лоты на аукционе: видео