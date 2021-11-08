Каньє Вест з'явився на публіці з удвічі молодшою за нього моделлю: пару запідозрили в романі

Американський виконавець Каньє Вест відвідав баскетбольний матч з моделлю Вінетрією. Пара не ховалась від публіки, а сиділа поряд. ЗМІ запідозрили, що Каньє закрутив новий роман попри те, що говорив про бажання повернути колишню дружину Кім Кардашян.

Відомий американський репер Каньє Вест так офіційно і не оформив розлучення зі світською левицею Кім Кардашян. Однак, схоже, що він готовий до нових стосунків. Уже вдруге після розриву з дружиною виконавця підозрюють в романі.

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Каньє Вест закрутив новий роман

Знаменитість нещодавно відвідав баскетбольний матч Donda's Academy в Міннесоті. У залі він сидів поруч з дівчиною, яку впізнали як 22-річну модель Вінетрію. Пара не ховалась від фотографів, як зазвичай робить Каньє, та не користувалась захисними масками.



Каньє Вест та його ймовірна кохана / Фото з інстаграму nonstopbucket

Інсайдери розповіли, що удвічі старший за свою обраницю Каньє Вест вже близько місяця зустрічається з моделлю. Минулими вихідними пару також бачили разом.

Цікаво, що Вінетрія нібито супроводжувала репера, коли той брав участь у подкасті. Саме тоді Каньє Вест зізнався, що так і не розлучився з Кім Кардашян і додав, що хотів би бути з нею разом.

У Saturday Night Live Кім змусили сказати: "Я розлучилася з ним". Я не бачив документи про розлучення. Ми навіть ще не розлучилися. Для мене це серйозне питання. Мої діти хочуть, щоб батьки були разом, я теж цього хочу,

– зауважив тоді артист.

Що відомо про нову дівчину репера

Вінетрія працює моделлю. Однак більше інформації про неї в мережі немає. Вона дуже рідко публікує світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Втім, там за нею стежить чимала кількість шанувальників – близько 390 тисяч підписників.



Вінетрія – ймовірна кохана Каньє Веста / Фото з інстаграму моделі

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