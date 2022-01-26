Після розставання Каньє Вест та Кім Кардашян влаштували особисті життя: він зустрічається з акторкою Джулією Фокс, вона крутить роман з коміком Пітом Девідсоном. Однак екси все ще турбуються про репутацію одне одного. Відтак репер врятував світську левицю від витоку другого інтимного відео.

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Каньє Вест врятував Кім Кардашян від секс-скандалу

Співак зв'язався з колишнім хлопцем Кім Кардашян Реєм Джеєм і забрав у нього другу частину відеозапису з їхніми інтимними розвагами. Він нібито тут же передав його ексдружині, а та розчулилася так, що розплакалася.

Я зустрівся з ним в аеропорту, повернувся нічним рейсом і привіз їй запис о восьмій ранку. Вона заплакала, коли побачила його. Знаєш, чому? Це показує, наскільки її використовували. Це показує, наскільки люди не любили її та сприймали як товар,

– висловився Каньє Вест.

Натомість представники Кім Кардашян підтвердили, що ноутбук Рея Джея в них, але спростували наявність будь-яких відео сексуального характеру. За їхніми словами, на жорсткому диску були лише кадри з літака, зроблені дорогою до Мексики, фото з клубу й ресторану з тієї ж поїздки.

"Кім твердо переконана, що другої частини не існує. Через 20 років вона дійсно хоче уникнути цієї глави, зосередившись на позитивних речах, які вона продовжує робити", – йдеться в повідомленні представників світської левиці.

Цікаво, що сама Кім Кардашян називала Рея Джея "патологічним брехуном". Він нібито вигадував пікантні деталі про їхній секс.

Секс-скандал з Кім Кардашян