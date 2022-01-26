После расставания Канье Уэст и Ким Кардашян устроили личную жизнь: он встречается с актрисой Джулией Фокс, она крутит роман с комиком Питом Дэвидсоном. Однако эксы все еще беспокоятся о репутации друг друга. Так, рэпер спас светскую львицу от утечки второго интимного видео.

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Канье Уэст спас Ким Кардашян от секс-скандала

Певец связался с бывшим парнем Ким Кардашян Рэем Джеем и забрал у него вторую часть видеозаписи с их интимными развлечениями. Он якобы сразу же передал ее экс-жене, а та расчувствовалась так, что расплакалась.

Я встретился с ним в аэропорту, вернулся ночным рейсом и привез ей запись в восемь утра. Она зарыдала, когда увидела ее. Знаешь почему? Это показывает, как её использовали. Это показывает, насколько люди не любили ее и воспринимали как товар,

– высказался Канье Уэст.

В то же время представители Ким Кардашян подтвердили, что ноутбук Рэя Джея у них, но отрицали наличие любых видео сексуального характера. По их словам, на жестком диске были только кадры из самолета, сделанные по дороге в Мексику, фото из клуба и ресторана из той же поездки.

"Ким твердо убеждена, что второй части не существует. Через 20 лет она действительно хочет избежать этой главы, сосредоточившись на положительных вещах, которые она продолжает делать", – говорится в сообщении представителей светской львицы.

Интересно, что сама Ким Кардашян называла Рэя Джея "патологическим лжецом". Он якобы придумывал пикантные детали об их сексе.

Секс-скандал с Ким Кардашян