Каньє Вест стривожений і засмучений через розлучення з Кім Кардашян

Американський репер Каньє Вест стривожений та засмучений на тлі розлучення з Кім Кардашян. Він "знає, що втрачає", адже тепер має обмежений зв'язок з дружиною та дітьми.

Популярний американський репер Каньє Вест розлучається з Кім Кардашян. Видання повідомило, як саме зірка переносить важкий період в його житті.

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Стан Каньє Веста

За словами джерел, Кім Кардашян доволі спокійно проживає розрив шлюбу. Натомість у Каньє Веста справи йдуть не дуже добре.

Справи у Каньє йдуть не дуже добре. Він стривожений і дуже сумний. Він знає, що шлюбу прийшов кінець, і зараз вже нічого не поробиш. Він також розуміє, що він втрачає,

– пише видання.

Офіційно подружжя ще не подало документи для розлучення. Однак шлях до нього, за даними джерел, неминучий. Та Каньє все ще сподівається, що може статися чудо.

Варто зазначити, що для самої Кім Кардашян зараз найважливішим є питання спокою дітей. Вона робить все можливе для того, щоб розлучення не нашкодило дітям. але дозволяє батькові бачитися з ними.

Кім ясно дала зрозуміти, що Каньє може розмовляти зі своїми дітьми в будь-який час, коли захоче. Вона ніколи не закликала його триматися подалі від дітей. Вона тільки просить, щоб він не нашкодив їм,

– розповідають інсайдери.

Також Кім Кардашян розуміє, що не може бути більше дружиною репера, незважаючи на те, що він любить її досі.

Розлучення Кардашян і Веста: коротко

Після численних конфліктів і сварок подружжя вирішило подати документи для розлучення.

Каньє Вест повідомить причини розриву в новому альбомі, а Кім Кардашян – у сезоні реаліті-шоу.