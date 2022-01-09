Каньє Вест і Джулія Фокс підтвердили роман та знялися у фотосесії

Спершу про роман Каньє Веста та Джулії Фокс ходили лиш чутки. Однак знаменитості знялися у спільній фотосесії, де показали одне зі своїх побачень і підтвердили, що мають стосунки.

Американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс знялися у відвертій спільній фотосесії для Interview Magazine. Актриса також прокоментувала стосунки з репером.

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Каньє Вест і Джулія Фокс підтвердили роман

Джулія Фокс розповіла, що вперше вони зустрілися в Маямі напередодні Нового року. За її словами, "це була миттєва симпатія".

Він має таку енергетику, з ним дуже весело. Він змусив мене та моїх друзів весь вечір танцювати, сміятися та посміхатися,

– поділилась акторка.

Зі слів Джулії випливає, що пара зустрічається лише тиждень. Однак кожне їхнє побачення є таким, що запам'ятовується надовго.

"Ми зібралися на спектакль Slave Play. Літак Ye приземлився о шостій, а спектакль починався о сьомій, і він приїхав вчасно. Це мене вразило. Потім ми поїхали вечеряти до Carbone – одного з моїх улюблених ресторанів. Прямо в ресторані Ye почав знімати цю фотосесію, доки люди поряд вечеряли! Всім дуже сподобалося, всі нас підбадьорювали", – додала вона.

Фотосесія-побачення продовжилась у люксовому номері готелю, що було для дівчини здивуванням: "Він приготував цілу кімнату одягу, це мрія будь-якої дівчини. Я почувала себе Попелюшкою. Не знаю, як йому вдалося все це підготувати, але я була така здивована: ну хіба таке роблять на другому побаченні? Та й узагалі на побаченні. І все це так органічно. Не знаю, куди все йде, але якщо це хоч щось говорить про майбутнє, то мені дуже подобається такий розвиток подій".

Фотосесія Каньє та Джулії

Закохані позували перед камерою в стильних образах. Вони обіймалися та не соромились показувати почуття.

Фотосесія Каньє та Джулії / Фото Interview Magazine

Нагадаємо, раніше роман Каньє Веста та Джулії Фокс підтвердив інсайдер. "Вони щойно розірвали попередні стосунки й допомогли одне одному оговтатися. Вони споріднені душі, і на це круто дивитися", – повідомляло джерело.