Каньє Вест досі носить обручку, незважаючи на розлучення з Кардашян

Кілька місяців триває шлюборозривний процес між Кім Кардашян та Каньє Вестом. Здавалося б, що у стосунках вони поставили крапку, однак виявилося, що репер далі має на пальці обручку.

Про те, що репер Каньє Вест досі носить обручку від шлюбу з Кім Кардашян, стало відомо в особистому блозі DJ Khaled. Ця новина неабияк здивувала мережу.

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Зірка опублікував інстаграм-сторіз, де чітко видно, як виблискує обручка на безіменному пальці Каньє Веста. Ймовірно, американський виконавець досі сподівається на продовження стосунків з Кім Кардашян.

До того ж репер тільки нещодавно відповів світській левиці на шлюборозривні документи. У своєму позові Каньє Вест висловив бажання отримати половину опіки над дітьми.



Каньє Вест і DJ Khaled / Фото з інстаграм-сторіз репера

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