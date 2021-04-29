Каньє Вест досі носить обручку, незважаючи на розлучення з Кардашян

Кілька місяців триває шлюборозривний процес між Кім Кардашян та Каньє Вестом. Здавалося б, що у стосунках вони поставили крапку, однак виявилося, що репер далі має на пальці обручку.
Про те, що репер Каньє Вест досі носить обручку від шлюбу з Кім Кардашян, стало відомо в особистому блозі DJ Khaled. Ця новина неабияк здивувала мережу.
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Зірка опублікував інстаграм-сторіз, де чітко видно, як виблискує обручка на безіменному пальці Каньє Веста. Ймовірно, американський виконавець досі сподівається на продовження стосунків з Кім Кардашян.
До того ж репер тільки нещодавно відповів світській левиці на шлюборозривні документи. У своєму позові Каньє Вест висловив бажання отримати половину опіки над дітьми.
Каньє Вест і DJ Khaled / Фото з інстаграм-сторіз репера
Як переживає розлучення експара
- Ще перед розлученням було відомо, що Каньє Вест стривожений та засмучений через розрив стосунків зі знаменитістю. Він сподівався, що "станеться чудо" і все налагодиться.
- Ймовірно, розлучення стало для репера ударом, тому він вирішив припинити спілкування з Кім Кардашян.
- Сама світська левиця спокійно переживає розрив з репером. У мережі навіть з'явилися чутки про її новий роман з Ваном Джонсом.