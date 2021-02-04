Оксана Марченко прокоментувала санкції проти каналів Віктора Медведчука

2 лютого в Україні заблокували телеканали Віктора Медведчука – ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Так, ОПЗЖ позбавили головних медійних рупорів. На санкції відреагувала дружина політика Оксана Марченко.

Джерело: інстаграм Оксани Марченко

У своєму профілі телеведуча опублікувала фрагмент вірша "Соломон" російської поетеси Наталії Спіріної. Оксана Марченко обмежилась лише цитатою з твору, без жодних інших коментарів.

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Оксана Марченко відреагувала на санкції проти каналів Медведчука

"Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет… И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись: "И это пройдет", – написано на картинці.

Реакція мережі

Менше, ніж за добу, лаконічний допис Оксани Марченко зібрав кілька сотень коментарів. Абсолютно всі користувачі, які відреагували на пост, висловили своє невдоволення закриттям каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne та підтримали телеведучу.

Я засмутилася, що мої улюблені канали закрили. Сподіваюся, це все пройде;

Закрили їх тільки тому, що вони говорили (і сподіваюся, будуть говорити і далі) правду, що не вигідно нашому "улюбленому" президенту;

Дуже шкода, що наша Україна перетворилася на тоталітарну маріонетковий недодержави, закони не працюють, свобода слова знищена, люди голодують;

Я дуже засмутилася, адже на цих каналах говорили багато правди;

Тримайтеся, ми з вами. Нас не подолати, ми сильний і єдиний народ;

Дізналася про закриття трьох телеканалів. Немає пристойних слів, щоб висловити своє невдоволення. А лаятися не хочу;

Дуже жорстко і неправильно в демократичній-то країні.

Блокування ZIK, "112 Україна" і NewsOne

На найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака – наклали санкції на 5 років. Йому належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Ці медіа припинили мовлення згідно з рішенням РНБО, яке ініціював Володимир Зеленський. Однак канали продовжують працювати в ютубі. Більше актуальних новин читайте тут.