Оксана Марченко прокоментувала санкції проти каналів Віктора Медведчука

2 лютого в Україні заблокували телеканали Віктора Медведчука – ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Так, ОПЗЖ позбавили головних медійних рупорів. На санкції відреагувала дружина політика Оксана Марченко.
Джерело: інстаграм Оксани Марченко
У своєму профілі телеведуча опублікувала фрагмент вірша "Соломон" російської поетеси Наталії Спіріної. Оксана Марченко обмежилась лише цитатою з твору, без жодних інших коментарів.
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"Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет… И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись: "И это пройдет", – написано на картинці.
Менше, ніж за добу, лаконічний допис Оксани Марченко зібрав кілька сотень коментарів. Абсолютно всі користувачі, які відреагували на пост, висловили своє невдоволення закриттям каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne та підтримали телеведучу.
На найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака – наклали санкції на 5 років. Йому належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Ці медіа припинили мовлення згідно з рішенням РНБО, яке ініціював Володимир Зеленський. Однак канали продовжують працювати в ютубі. Більше актуальних новин читайте тут.