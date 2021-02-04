2 февраля в Украине заблокировали телеканалы Виктора Медведчука-ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Так, ОПЗЖ лишили главных медийных рупоров. На санкции отреагировала жена политика Оксана Марченко.

Источник: инстаграм Оксаны Марченко

В своем профиле телеведущая опубликовала фрагмент стихотворения "Соломон" российской поэтессы Натальи Спириной. Оксана Марченко ограничилась лишь цитатой из произведения, без всяких других комментариев.

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Оксана Марченко отреагировала на санкции против каналов Медведчука

"Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет... И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись: "И это пройдет", – написано на картинке.

Реакция сети

Меньше чем за сутки лаконичное сообщение Оксаны Марченко собрало несколько сотен комментариев. Абсолютно все пользователи, которые отреагировали на пост, выразили свое недовольство закрытием каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne и поддержали телеведущую.

Я расстроилась, что мои любимые каналы закрыли. Надеюсь, это все пройдет;

Закрыли их только потому, что они говорили (и надеюсь, будут говорить и дальше) правду, что не выгодно нашему "любимому" президенту;

Очень жаль, что наша Украина превратилась в тоталитарную марионеточную недодержаву, законы не работают, свобода слова уничтожена, люди голодают;

Я очень расстроилась, ведь на этих каналах говорили много правды;

Держитесь, мы с вами. Нас не преодолеть, мы сильный и единый народ;

Узнала о закрытии трех телеканалов. Нет приличных слов, чтобы выразить свое недовольство. А ругаться не хочу;

Очень жестко и неправильно в Демократической-то стране.

Блокировка ZIK, "112 Украина" и NewsOne

На ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – наложили санкции на 5 лет. Ему принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Эти медиа прекратили вещание согласно решению СНБО, которое инициировал Владимир Зеленский. Однако каналы продолжают работать в ютубе. Больше актуальных новостей читайте здесь.