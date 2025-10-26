Каміла вперше показала фото, зроблені під час пропозиції руки та серця. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Мендес.
Як повідомило видання People, освідчення відбулося у п'ятницю, 24 жовтня.
Вона (Каміла Мендес – 24 Канал) думала, що йде на день народження своєї партнерки-продюсерки Рейчел Меттьюз, але натомість це була вечірка-сюрприз з нагоди заручин. Руді зробив їй пропозицію перед їхньою родиною та друзями,
– розсекретив інсайдер.
Що відомо про стосунки Каміли Мендес та Руді Манкузо?
- У листопаді 2022 року Мендес опублікувала світлину, на якій Манкузо цілує її в щоку, а офіційно заявила про їхній роман на День святого Валентина у 2023 році
- Як виявилося, пара познайомилась на знімальному майданчику комедійного романтичного фільму Música, де Каміла та Руді зіграли головні ролі.
- Зірки розповідали, що між ними "миттєво пробігла іскра".