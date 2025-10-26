Стали відомі подробиці інциденту. Про це сам Данііл написав в інстаграмі, передає 24 Канал.
Не пропустіть Смерть "Дизеля" стала шоком для всіх: тітка розкрила подробиці про його стан перед смертю
Як виявилося, страшна аварія трапилася 3 липня. Тепер цей день воїн називає своїм другим днем народження.
Я заснув за кермом і злетів із дороги. Як наслідок – дев'ять зламаних ребер, пневмоторакс, міжхребцева грижа єб*йшого розміру і, як з'ясувалося пізніше, компресійний перелом хребта,
– поділився Мірешкін.
Для довідки! Пневмоторакс – пошкодження легень. Як пояснюють на сайті "Компендіум", при цьому повітря потрапляє між легенею та її оболонкою. Через це легеня здувається, органи в грудях трохи зміщуються, а дихати стає важче.
Після чотирьох днів у реанімації він поступово почав відновлюватися, але реабілітація була дуже болісною й тривалою.
Уже за тиждень я ходив. Ребра зажили швидко, але потім почалося найважче: нашарування в місцях переломів передавили нервові закінчення, почалась міжреберна невралгія, ускладнилося дихання і щоденне відвідування масажиста-реабілітолога... Так я провів майже чотири місяці у слабкості, екзекуціях, і без фізичних вправ,
– розповів Данііл.
Зараз він уже майже одужав і повертається до роботи.
Хто такий Данііл Мірешкін?
- Він відомий багатьом глядачам за фільмом "Чорний ворон" і телесеріалами "Пес", "Я – Надія" та багатьма іншими.
- Данііл закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого.
- Він одружений з актрисою Ксенією Даниловою. У 2019 році в подружжя народилася донька Василіса.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мірешкін звернувся до військкомату, але тоді актору сказали, що "передзвонять". У цей час він активно займався волонтерською діяльністю, зокрема, допомагав евакуювати людей і тварин. Також Данііл співпрацював з французькою пресою, висвітлюючи події на сході України.
- Він проходив тактичну та медичну підготовку, відвідував полігон і вже з початку 2023 року служить в "АЗОВі".