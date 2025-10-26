Стали відомі подробиці інциденту. Про це сам Данііл написав в інстаграмі, передає 24 Канал.

Як виявилося, страшна аварія трапилася 3 липня. Тепер цей день воїн називає своїм другим днем народження.

Я заснув за кермом і злетів із дороги. Як наслідок – дев'ять зламаних ребер, пневмоторакс, міжхребцева грижа єб*йшого розміру і, як з'ясувалося пізніше, компресійний перелом хребта,

– поділився Мірешкін.

Для довідки! Пневмоторакс – пошкодження легень. Як пояснюють на сайті "Компендіум", при цьому повітря потрапляє між легенею та її оболонкою. Через це легеня здувається, органи в грудях трохи зміщуються, а дихати стає важче.

Після чотирьох днів у реанімації він поступово почав відновлюватися, але реабілітація була дуже болісною й тривалою.

Уже за тиждень я ходив. Ребра зажили швидко, але потім почалося найважче: нашарування в місцях переломів передавили нервові закінчення, почалась міжреберна невралгія, ускладнилося дихання і щоденне відвідування масажиста-реабілітолога... Так я провів майже чотири місяці у слабкості, екзекуціях, і без фізичних вправ,

– розповів Данііл.

Зараз він уже майже одужав і повертається до роботи.

Хто такий Данііл Мірешкін?